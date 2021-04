Půl roku po porodu vypadá skvěle: Vendula Pizingerová řekla, jak se udržuje fit

Málokdo by řekl, že zanedlouho oslaví 50. narozeniny. Půvabná Vendula Pizingerová vypadá skvěle a po porodu syna Josefa se vrací zpátky do formy. Paradoxně jí při tom pomáhá právě miminko, které ji udržuje neustále v pohybu!

Když Vendula Pizingerová oznámila, že je těhotná, spousta lidí měla o její zdraví obavy. Přece jen pořídit si další dítě na prahu padesátky je mnohdy velmi náročné, navíc může být takové těhotenství doprovázeno zdravotními problémy. Ty se ale naštěstí Vendule vyhnuly a sympatická blondýnka před půl rokem porodila krásného chlapečka, který dostal jméno Josef po tatínkovi. Vendula svůj život dokomentuje na Instagramu, kde má více než sto tisíc sledujících, a z jejích příspěvků je více než jasné, že si péči o malé miminko užívá.

Zpátky do formy

Vendula vždy dbala na zdravý životní styl a pravidelně sportovala. Proto nyní rozhodně nezahálí a po porodu usilovně pracuje na tom, aby se její vydřená postava rychle vrátila. A jak přiznala v rozhovoru pro iDNES, jde jí to velice dobře. A je to tak hlavně právě díky synovi Josefovi. S tím totiž Vendula pravidelně chodí na procházky ven. Z miminka je zkrátka nadšená a je ráda, že si rady a obavy ostatních v těhotenství nebrala k srdci. „U nás to byla kategorie zázrak a taková šťastná náhoda. Celá rodina a můj manžel jsme nadšení, malý je úplně úžasný. Takže když mají energii, tak s chutí do toho!” vzkázala Vendula ženám po čtyřicítce, kteří přemýšlejí o miminku.

Zároveň ale dodala, že ve finále ani tak nejde o dobu, kdy se dítě narodí, jako spíše o to, co bude následoval. „Samozřejmě, že pak už je to o tom, že nepočítáte moment, kdy se vám dítě narodí, ale s tím dítětem budete dál růst a muset dělat aktivity, vedete ho do školy a tak dále. A je strašně důležité, aby rodiče byli fresh a v pořádku,” řekla.

Na všem vidí to dobré

Ředitelka nadace Kapka naděje je známá sovu veselou povahou a asi jen málokdy by ji někdo zahlédl s ustaraným výrazem. Od narození totiž hýří optimismem. „Jsem optimistického založení z podstaty, takže na to asi žádný recept není. Ale asi jedna věta je důležitá, že jsem se nenechala nikdy zlomit,” odpovídala na otázku, co se skrývá za lehkostí, s jakou život bere.

Dokonce se na ní nepodepisuje ani nedostatek spánku, se kterým musí po narození miminka bojovat. „No, dneska jsem skoro vůbec nespala, takže je to náročné, ale věřím, že syn, on je neuvěřitelně energický, že až začne běhat, tak si možná trošku přispím,” řekla ještě Vendula Pizingerová s úsměvem na rtech.

Co řekla Vendula o svém manželovi a jak vzpomíná na zesnulého Karla Svobodu?

Zdroj: Youtube