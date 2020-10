Oblékla si hedvábí a vyrazila všem dech: Vendula Pizingerová po porodu jen září

Zanedlouho se Vendula i Josífek odeberou do pohodlí domova, kde mají rodiče pro synka vše připraveno. Vzhledem k tomu, že těhotenství probíhalo bez komplikací a Vendula se i krátce před narozením syna cítila plná života, využila každé chvíle, aby Josífkovi vybavila dětský pokojíček.

„Tak tě tady vítáme, synu, i s tvým tatínkem, který je přesně na den o 33 let starší. Už jsem nevěděla, co ti mám dát k narozeninám. Věřím, že tohle je ten nejkrásnější dárek,” napsala v den narození Josífka Vendula na sociální síť a do oznámení zakomponovala i vzkaz pro svého muže. Vendula si ani nemusí lámat hlavu se shazováním kil. V těhotenství jich totiž přibrala jen šest.