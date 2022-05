Vendula Pizingerová na pokraji sil: Dovolená s mladším manželem jí dala zabrat

Zdroj: Profimedia

Vendula Pizingerová drží se svým o šestnáct let mladším partnerem krok. Společně vyrazili na dovolenou na ostrov Socotra, který se nachází v souostroví v Jemenu. Pár si každý den dopřává velmi náročné túry, v minulosti spolu už několik takových dovolených zažili.

Dovolená za trest

Od té doby, co je zakladatelka Kapky Naděje se svým mladším partnerem, vystupuje neustále ze své komfortní zóny. Její partner miluje hory, výlety a cestování do netradičních destinací. Přestože je Vendula velice aktivní, túry, na které ji bere její muž, jsou leckdy nad její síly. Často se na svém Instagramu svěřuje svým fanouškům, že má svalovou horečku, anebo že se jí manžel směje, že při náročném škrábání se do kopců funí. „Když jsme před deseti lety začali s mužem chodit, bylo to v létě, tak jsme si říkali, že budeme pořád brzy vstávat, abychom sdíleli spolu ta krásná rána, idealisti. Po deseti letech se nám ráno nechce vylézt z postele. Občas se povadíme kvůli úplný blbosti (lednice a špajzl to je někdy bod sváru a taky nevyužitý body a bůhví co ještě co všichni moc dobře známe. Jsem si nemyslela, že mě to taky potká). Ale o to je to krásnější a vzácnější přivstat si, když cestujeme! Sice je času vždycky málo a únava se dostavuje. I dnes, když nám v noci foukal písek do očí, nosu, uší a bůhví kam ještě, přikrytá jsem byla jak jsem zjistila tím ubrusem, který je tady evidentně multifunkční, zažili jsme na duně jedno z nejkrásnějších ran, které vlastně ani tím foťákem nezachytíte na 100%. Barvy, vítr, slunce a vůbec vše co nás obklopuje. Nikdy bych to nepoznala nebýt toho slibu na začátku.“ Zdá se, že i přes náročné fyzické výkony, si i Vendula našla v tomto způsobu cestování zálibu.

Třetí manžel

Její první manžel zemřel v roce 2007, hudební skladatel Karel Svoboda se zastřelil doma na zahradě. Později se provdala za Patrika Auše, se kterým se po třech letech rozvedli. V roce 2015 si vzala Josefa Pizingera, i přes pokročilý věk se nebála jít do dalšího těhotenství a nyní má s mladším partnerem rok a půl letého chlapce Josífka. Šťastná maminka se svěřila Idnesu s tím, že si přála holčičku. O jednu dceru už přišla, Klárka zemřela ve čtyřech letech na rakovinu. „Není to kvůli Kláře, nehledám náhradu za dceru, to samozřejmě ani nejde, ale chtěla bych dělat takové ty holčičí věci, nakupovat šaty, česat vlasy… Když byl Kuba malý, neuměla jsem si hrát s auty, mně to nic neříkalo, je to jiný svět, vůbec vžít se do mužského myšlení je pro mě těžké. Je legrační pozorovat Kubu, způsob jeho uvažování, když teď dospívá. A ještě zajímavější je vidět, že dospělý muž to má vlastně stejně. Někdy se až zarazím, jak je možné, že jsou muži tak průhlední.“