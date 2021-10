Být mámou je nenahraditelný pocit, Vendula Pizingerová už nemůže být šťastnější

Zdroj: Profimedia

I když to není vždycky úplně jednoduché, Vendula Pizingerová si mateřství rok před padesátkou užívá plnými doušky. Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje teď prožívá jedno z nejkrásnějších období ženy a raduje se z pokroků, které dělá její nejmladší syn Josífek.

Zanedlouho to bude rok, kdy Vendula Pizingerová přivedla na svět syna, kterého má s třetím manželem Josefem Pizingerem. Chlapeček se narodil 13. října, tedy ve stejný den jako jeho tatínek. Pro Pizingerovou je to víc než šťastné znamení.

Tohle nemůže být náhoda

"Myslím si, že je to symbolické a náhoda to není. Naše rodiny jsou tak zvláště karmicky spojené. Nemyslím si, že tohle všechno byla náhoda a manželovo šťastné číslo je třináctka, takže to všechno zatím sedí," prozradila Vendula po porodu v rozhovoru pro eXtra.

Pizingerová si v životě prošla ledasčím, před lety ztratila prvorozenou dceru Klárku a později i manžela, hudebního skladatele Karla Svobodu. Když proto loni oznámila, že je v osmačtyřiceti letech těhotná, těžko by se našel někdo, kdo by jí další děťátko nepřál.

Přesto Vendula přiznává, že jí občas dává mateřství pořádně zabrat. "Netušila jsem, že malý Josef bude tak velice aktivním dítětem. Protože ty první dvě děti byly opravdu hodný a spaly," připustila Pizingerová pro týdeník Aha! pro ženy.

Od dětí se můžete učit

Vendula naštěstí nepatří k přecitlivělým matkám, které by měly o svoje potomky panický strach. Naopak s malým Pepíčkem ráda vyráží do zahraničí a užívá si společně strávené chvíle. Nedávno se proto vydala do Chorvatska, kde synek udělal svoje první krůčky.

"Je to krásné se od toho malého dítěte znovu učit. A je to dar, když na druhou stranu můžete zase vy učit toho malého človíčka a třeba máte i šanci něco změnit," libuje si prezidentka, pro kterou mateřství znamená opravdu hodně.

První dcerka Klárka byla od roku a půl vážně nemocná a druhý Jakub ve stejném věku přišel o tatínka. "To dětství u obou probíhalo nestandardně. Teď u toho třetího věřím, že se budu těšit z té obyčejnosti a normálnosti," vysvětlila Pizingerová.

Podle fotek, které Vendula sdílela od moře, se jí to zatím daří vrchovatě. Malý Pepíček se směje od ucha k ucha a s radostí objevuje celý svět. "Josef mě drží ve střehu, ale můžu říct, že je to obrovské štěstí všechno. Můžu chránit jeho bezbrannost. Je to nenahraditelný pocit být mámou," doplnila Pizingerová.

Mladší manžel a krásné dítě, Vendula Pizingerová ke štěstí už nic víc nepotřebuje.