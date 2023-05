Pizingerová si prošla peklem: Začátky vztahu s Josefem provázely hádky a strach

Zdroj: Profimedia

Když si Vendula Svobodová začala s o sedmnáct let mladším mužem, málokdo jejich vztahu dával šanci. Po divokých začátcích se nyní chlubí perfektní a ukázkou rodinou. Vendula díky mladšímu partnerovi zastavila stárnutí a chlubí se perfektní kondicí. Dovolené, na které lítala s kufrem do luxusních rezortů, vyměnila za krosnu na zádech a hory.

Josef svou partnerku přivedl k lásce k extrémním dovoleným. Prezidentka nadačního fondu Kapka Naděje začala se svým zajíčkem jezdit na dovolené plné turistiky, spánku po širým nebem a nebezpečí. Mnohdy si na společných cestách sáhla na úplné dno.

Divoké zážitky

Sympatický pár cestuje po všech kontinentech. O cestovatelské zážitky se dělí Vendula se svými fanoušky na Instagramu. „Zapadající slunce nás zbarvilo skoro do zlata, takové odstíny má Afrika," připsala například k fotografii z Afriky. Vendula a Josef navštívili i jemenský ostrov Sokotra. O tom, že je toto místo zcela mimo civilizaci, přesvědčila své sledující půvabná blondýnka tím, že sdílela nevábnou fotografii místního záchodu. To ovšem nebylo to nejhorší. Do jejich pokoje vlezla i jedovatá stonožka. Extrémní situace se jim nevyhýbají ani na rodinných dovolených. Když vyrazili do Chorvatska s jejich malým synem, uvízli díky špatnému počasí v Albánii. Josefa po jeho cestovatelských zkušenostech už nic nepřekvapí, vozí s sebou i takové věci, jako je například motorová pila.

Láska jako z filmu

Půvabná blondýnka svého partnera viděla poprvé, když mu bylo devět let. Josefova maminka Simona byla tenkrát její nejlepší kamarádka. „Nedávno jsme se o tom bavili u televize. Když se náš syn Pepíček díval na dinosaury, manžel mi povídal: ‚Tehdy jsi mi dala dinosaura. Kdo by to byl řekl, že spolu budeme mít jednou dítě, se kterým se na ně budeme dívat společně.‘ Život vás občas zamotá a tady mě zamotal docela hezky,“ prozradila historku pro CNN Prima News Vendula.

Jejich životní cesty se křížily celou dobu. Například když měl Pepa prvný vztah, bydlel v domku, který byl na zahradě u domu Venduly. Když vztah Josefa a jeho tehdejší partnerky skončil, jeho matka Simona poprosila Vendulu, ať si s ním promluví. „Nevěděla, jak to nese, a poprosila mě, ať mu domluvím. Tak jsem mu domluvila. Rodina se mnou potom nemluvila několik let. Jeho maminka se mnou nemluvila rok. Po roce mi umřel kamarád, a tak jsem zvedla telefon a zavolala jí s tím, že ji chápu, ale ráda bych se s ní sešla. Tehdy mi řekla, ať jí dám ještě čas, a nakonec se mi asi za měsíc nebo dva ozvala. Tenkrát mi dělalo hrozný problém se jí podívat do očí,“ přiblížila začátky vztahu se synem své kamarádky.