Pizingerová o soukromí: Nenapadlo by mě, že skončím se synem své kamarádky

„Začátek byl rok 1999. Byl to velký koncert ve Státní opeře. Pravdou je, že jsem začala z ničeho. Měla jsem tu výhodu, že manžel byl Karel Svoboda, který mi usnadnil ten vstup do toho. Ono vás to úplně pohltí. Kapka naděje pomáhá skoro pětačtyřiceti nemocnicích v Čechách,“ prozradila Pizingerová, která se nebála mluvit ani o svém soukromí. Žije s o šestnáct let mladším manželem Josefem Pizingerem, který je synem její kamarádky. Z manželství se skladatelem Karlem Svobodou, který se zastřelil, má ještě syna Jakuba.