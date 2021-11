Vendula Pizingerová se smála, Josífek prchal! Nová aktivita se mu nezamlouvala

Vendula Pizingerová

Už to bude rok, co Vendula Pizingerová přivedla na svět svého roztomilého syna Josífka, který se neustále usmívá na všechny strany a radostně objevuje svět. Tentokrát však přišel moment, kdy mu do smíchu tak úplně nebylo. Vendula se totiž rozhodla jej zapojit do šlapání zelí, což se roztomilému blonďáčkovi zrovna moc nelíbilo.