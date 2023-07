Vendula Svobodová překonala smrt dcery i manžela: Štěstí se k ní nakonec vrátilo

Zdroj: Profimedia

Vendula Pizingerová se do povědomí lidí dostala jako manželka slavného hudebního skladatele Karla Svobody, se kterým měla dceru Klárku. Ta však zemřela na leukémii a její rodiče se s tím nemohli vyrovnat. Další šok Vendula zažila, když se její manžel Karel zastřelil. Bylo toho na ni moc. Dlouhá léta nedokázala normálně žít. Vše změnila až láska k mladíkovi, se kterým počala syna Josefa. A to ve věku, kdy by klidně mohla být už babičkou!

Vendula Svobodová byla vždy kontroverzní ženou českého showbyznysu. Už když žila s Karlem Svobodou ji někteří milovali, jiní nenáviděli. Lidé jí vyčítali, že se Svobodou udržovala poměr už v době, kdy Svobodova manželka, oblíbená Hanka, které se říkalo Šiška, umírala na rakovinu.

Vendula se seznámila s Karlem, když jí bylo pouhých jednadvacet let. Tenkrát pracovala jako asistentka a polila ho kávou, když mu jí nesla. Scéna jak z trapného filmu, která ale na Karla zabrala. Brzy se tak mladá blondýnka stěhovala do Jevan.

„Na první noc si vzpomínám. Byli jsme s Karlem na večeři za zámku Štiřín, pak mě vzal do Jevan. Byly tady jeho děti, jeho dcera… Vůbec se mi to tu nelíbilo. Karlova dcera, o rok starší než já, mi to zpočátku vůbec neusnadňovala. A na zdi visel obrovitý obraz Karlovy ženy,“ popsala první noc v Jevanech podle Aha! Pizingerová.

Na milost ji veřejnost vzala až po porodu Klárky

Karla ale milovala a na nový život si zvykla. Roku 1995 se za něj dokonce provdala. Na milost ji však veřejnost vzala, až když skladateli porodila dceru Klárku. Ta však bohužel v pouhých dvou letech onemocněla rakovinou krve a i přes veškerou snahu rodičů zemřela.

„Odvezli ji na ARO. Měla slabý pulz a přestávala sama dýchat. Přes noc se její stav zhoršil, tak jsem hned volala Karla, aby ji ještě stihnul. Měla s sebou králíka, kterého dostala od té paní z Walesu, a říkala: Mami, já tam nechci jít sama. Mami. To bylo naposledy, co jsem od ní to »mami« slyšela,“ prozradila Vendula pro Aha!.

Když o ní Svoboda mluvil, často říkal, že je hrdinka. Obdivoval, s jakou statečností se ta malá osůbka s leukémií prala. Mnoho měsíců se budili s pocitem prázdnoty a do jejího pokoje nebyli schopni vstoupit. Začali se však ničit i mezi sebou.

Karel utíkal do společnosti a vyhledával přítomnost cizích žen, Vendula hledala útěchu v práci. Ve volném čase také pila, ale doma. Karel se nakonec rozhodl požádat o rozvod, který se ale nakonec neuskutečnil.

Smrt manžela ji dostala na kolena

Dokonce spolu pár počal další dítě, syna Jakuba. Radosti si ale příliš neužili, protože do Vedulina života opět vstoupila další tragédie. Karel Svoboda, který dlouhodobě trpěl depresemi, se na zahradě jejich domu v Jevanech zastřelil. Vendulu to naprosto sejmulo. Nechtěla žít. Zvládla to jen kvůli malému Jakubovi. Ani po deseti letech od sebevraždy na něj nepřestala myslet.

„Je to deset let, na jednu stranu dlouho, na druhou mžik,“ svěřila se vdova Blesku.

Jak sama říká, myslela si, že už ten život nějak doklepe, než do něj vstoupila láska. Ale ani zde to nebylo snadné. Šlo totiž o syna její kamarádky, který je o celých patnáct let mladší než ona. Na Vendulu se opět sesypala vlna nenávisti a posměšků. Pár se ale nedal a zplodil dítě, která Vendula loni ve věku 48 let porodila.

Porod dítěte před padesátkou zvládla na jedničku

„Rodila jsem císařským řezem. Když už jich máte několik za sebou, tak to tak je, že člověk musí, že je k tomu určen. Poprvé jsem rodila ve třiadvaceti, pak ve třiatřiceti. Je to stejné,“ prozradila pro idnes.cz.

Nyní tedy se zajíčkem, kterého si vzala, vychovává druhého syna Josefa a je prý tak šťastná, jak už dlouho nebyla. Snad už se tedy Pizingerové veškeré starosti a strasti vyhnou obloukem. Prožila si jich už tolik, že by si to dozajista zasloužila.

