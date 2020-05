Vendula Pizingerová přiznává: Obavy o mimino jsou veliké!

"Nemohla jsem tomu uvěřit a zároveň jsem měla strašný strach. Není mi dvacet, bude všechno v pořádku? Zvládnu to? Prostě desítky otázek. Ale pak jsem si řekla, že to tak má být a že si to prostě budu užívat," přiznala Pizingerová obavy.

Se svým manželem otěhotněla prý Vendula během dovolené ve Francii a jediné na čem jí nyní záleží, je samozřejmě zdraví miminka!

"Jsem těhotná čtyři a půl měsíce a s Pepou jsme moc šťastní. Teď je ale hlavní, aby bylo miminko zdravé," vyslovila patronka nadace své zbožné přání. I my za Šíp přejeme celé rodině hodně zdraví a lásky a hlavně, aby vše proběhlo bez komplikací!