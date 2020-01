Životní eskapády geniální zpěvačky Věry Bílé: Závislost na hazardu a deprese

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 24 000 Kč

Číšníci, servírky, barmani a příbuzní pracovníci Servírka/barmanka. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co vás čeká: obsluha hotelového baru. Servírování pokrmů a nápojů. Obsluha a komunikace s hosty - zaměstnanci korporátních společností, sportovci, děti. Práce s pokladním systémem. , Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: výhodou je praxe v oboru, není však podmínkou. Stejně tak znalost cizího jazyka. Proklientský přístup. Ochota učit se novým věcem ., Co vám můžeme nabídnout: odpovídající platové ohodnocení plus bonusy. Další vzdělávání v oboru formou školení a kurzů, využití sportovišť pro osobní účely, firemní stravování, příjemné pracovní prostředí.. Pracoviště: International solutions s.r.o. p, 285 09 Kácov. Informace: Lucie Grygerová, +420 731 189 662.