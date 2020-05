Peklo Věry Čáslavské: Manžel ji léta týral a podváděl, nakonec ho zabil syn

Škola nikdy nebyla nic pro ni. Raději trávila čas venku, kde mohla blbnout a skákat. Potřebovala pohyb a už tehdy věděla, že bez něho nemůže být. Bruslit začala už v sedmi letech a následně vyhrála dorostenecký přebor hlavního města Prahy.

Velkou roli v jejím životě hrála gymnastka Eva Bosáková. V roce 1957 si Věra zkusila cvičení na bradlech. Hned na poprvé ji to úplně oslnilo. Bavil ji i přeskok a kladina. Nebyl to pro ni sport. Byla to zábava, kterou milovala.