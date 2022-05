Věra Čáslavská si prožila peklo: Týral ji manžel, kterého zabil vlastní syn

Zdroj: Profimedia

Excelentní sportovkyně a žena, která vybojovala sedm olympijských medialí, Věra Čáslavská, by dnes oslavila 80. narozeniny, bohužel však už nějaký ten pátek není mezi námi. Kráska nikdy neměla o muže nouzi, bohužel se však vdala za psychopata, který jí život náležitě osladil. Nakonec vše skončilo velkou tragédií.

I přesto, kolik toho v životě dokázala a vybojovala, nikdy nepřestala být skvělá sportovkyně Věra Čáslavská pokorná a skromná. Vždy věděla, kam patří a nebála se říkat pravdu, a to i za bolševika. Horší to už bylo v jejím soukromém životě, kde prožívala hrůzu. Její manžel ji týral, čímž trpěla celá rodina. Bohužel vše dopadlo tragicky.

Věra se narodila 3. května 1942 a už od malička milovala sport. Ráda si kopala míčem a nikdy si nehrála s panenkami. Už její tatínek byl fotbalista. Hrál za Čechii Louny a kromě sportovního talentu po něm holčička zdědila i pevnou vůli a odhodlanost. Říkal jí, že nikdy nesmí sklonit hlavu, a ona ji tak nikdy před nikým nesklonila.

Bohužel však Věřina matka trpěla přehnanou touhou z Věry něco mít, tak ji už ve čtyřech letech přihlásila do baletu a v pěti už dívenka uměla salta a jiné akrobatické prvky. Byla neuvěřitelně pružná.

Škola ji nebavila, tajně si četla pod lavicí

Škola Věru nebavila, při hodinách si tajně četla pod lavicí a o volném čase běhala a skákala venku. Nakonec začala bruslit a hned začala vyhrávat závody. Brzy tak krasobruslila před publikem a zvykala si na slávu. Roku 1957 ale začala chodit na gymnastiku a bylo jasno.

Díky sportu se seznámila i se svým prvním manželem. Nakonec si ho i netradičně vzala. Bylo to roku 1986 v Mexiku na olympijských hrách. Věra tam tehdy získala 4 zlaté a 2 stříbrné medaile a dokonce se v průběhu her vdala. Vzala si českého reprezentanta v běhu Josefa Odložila. Těmito hrami také ukončila svou kariéru. Veřejně totiž protestovala proti okupaci Československa.

V manželství žila s tyranem

Jak byla ale silně Věra navenek, v manželství byla velmi slabá a zranitelná. Manžel ji ničil. Neustále jí záviděl, vyhrožoval jí, žárlil, choval se agresivně a do toho ji v jednom kuse podváděl. Bylo to pro ni prý nejdrsnější období v životě. Musela však vše zvládnout. Měla s ním totiž dvě děti, syna Martina a dceru Radku. Kvůli nim se nechtěla rozvádět, nakonec to ale byly právě děti, které ji donutily to udělat.

Jenže manžel jí nedal pokoj ani po rozvodu. Pronásledoval ji, opíjel se a dělal jí scény. Vše dospělo do takové fáze, že roku 1993 se popral na diskotéce se svým synem a bohužel zemřel. Martina za zabití otce odsoudili, ale nakonec dostal po čtyřech letech od Václava Havla milost. I tak to bylo pro Čáslavskou peklo. Martin se z tragédie nikdy nevzpamatoval a odstěhoval se do zahraničí.

Věra Čáslavská i přes svůj boj a silnou povahu nakonec podlehla zákeřné nemoci a roku 2016 zemřela na rakovinu slinivky.

