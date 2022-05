Věra Martinová popsala pocity z rozchodu, i rok po něm není v psychické pohodě

Zdroj: Profimedia

Věra Martinová tvořila sedm let pár s léčitelem Květoslavem Zmrhalem, před rokem ale vztah nečekaně skončil. Zpěvačka informaci doposud tajila, nyní se ale rozhodla jít s pravdou ven a přiznala, že se často cítí osamělá.

Country zpěvačka Věra Martinová byla dlouhé roky šťastně vdaná za hudebníka Jaroslava Petráska. Před osmi lety se ale nečekaně rozhodla manžela opustit a utekla mu s léčitelem Květoslavem Zmrhalem.

Ani tento dlouhodobý vztah ale nakonec neměl šťastný konec.

Martinová se svěřila deníku Blesk, že je už od minulého roku bez partnera. Naděje na pravou lásku se ale prý nevzdává.

Třeba se ještě někdo najde

"Už rok jsem bez partnera a občas je mi strašně smutno. Na druhou stranu to beru tak, že takový je život. Nechávám to plynout, třeba se ještě někdo někdy někde najde," řekla Věra Martinová zmíněnému webu.

"Byl to dlouhodobý vztah, byli jsme spolu sedm let a jestli to byl ten legendární sedmý rok, nebo co, nevím, prostě to nevyšlo a já to tak beru. A není cesty zpět, prostě jsem sama," dodala hvězda české country scény.

Zpěvačka má za sebou velice těžké období. Kromě rozchodu musela ustát covidovou pandemii, během které přišla o pět blízkých osob, včetně obou rodičů.