Dům Věry Špinarové syn prodal: Jaký osud potká jejího milovaného psa?

Prodej venkovského sídla by měl být dokončen v lednu a rodina se přestěhuje do nového domu ve Staré Vsi u Ostravy. „Blíž to budeme mít k Nerovi, ale také k babičce, která zůstane v bytě v Ostravě,” nechal se syn zpěvačky slyšet. „Jezdíme kolem do práce, kdykoliv s čímkoliv rádi pomůžeme. Nero se pak může těšit na moderní, velký kotec,” dodal ještě ke stěhování Adam.

Adam Pavlík se rovněž coby hudebník vyjádřil k celé situaci a vládním nařízením, které nastaly s pandemií koronaviru. „Sebrali nám práci, ničí umělce i soukromníky. Nemůžu si nasmlouvat žádné koncerty, festivaly, ani slavnosti. Nikdo neví, co bude, pořadatelé nebo obce nemají peníze. zametli s námi neskutečným způsobem,” rozčiloval se Pavlík. „Kdyby se tohoto dožila máma, to by byla lavina nepublikovatelných slov!” řekl na závěr.