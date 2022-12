Vzkaz Verešové? Simona Krainová si rýpla do dokonalých hospodyněk

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová si s blížícími se svátky hlavu neláme. Rozhodně nepatří mezi ty, kteří už mají napečeno a perfektně zabalené dárky. Vánoce by nejraději trávila úplně jinak než tradičně. Ke klasickým Vánocům ji ovšem nutí ještě synové, kteří tyto svátky stejně jako všechny děti milují.

Modelka často na svém Instagramu rozjíždí debaty, které probudí v lidech plno emocí. Nebojí se pustit do zaručených rad o hubnutí, do tématu dětské obezity a v neposlední řadě se nebojí pustit ani do českých hospodyněk.

Posedlá dokonalostí

Simona to v poslední době má se svými sledujícíci jak na houpačce. Někdy bezmezně modelku obdivují, třeba v době, kdy byla na ajurvédském pobytu se svým manželem, jindy na ní zase nenechají nit suchou. Tentokrát modelka vzdala hold všem těm, kteří mají už nachystané věci na Vánoce. „Stíháte? Já nikdy nic. Fakt obdivuji všechny ty dokonale působící hospodyňky, co se na sociálních sítích ukazují v nepřehlédnutelně čistých vyžehlených zástěrách při přípravě vánočního cukroví a jako bonus už mají vše navařeno, upečeno, uklizeno i nakoupeno,“ napsala ke své fotografii. I tento její příspěvek vyzněl lehce ironicky a nejednoho člověka jistě napadlo, na koho modelka svůj příspěvek mířila. Perfektními fotkami z kuchyně se chlubí pravidelně slovenská modelka Andrea Verešová. Mezi modelkami panuje dlouhá léta rivalita i na sociálních sítích.

Život v teple

V druhé části svého příspěvku Simona přiznala, že podle jejích představ by ideální Vánoce vypadaly úplně jinak. „Kdybych to všechno nedělala z bezmezné lásky k dětem, tak bych teď seděla s lahví dobrého vína někde v teple pod palmou. S velkým nápisem GRINCH na triku.“ Této své představy se modelka i tak nejspíše brzy dočká. S rodinou totiž koncem ledna odlétá do prosluněné Dominikánské republiky, kde v letošním roce zakoupila nemovitost. U moře hodlá trávit více než čtvrt roku.