Veronika Arichteva nechala nahlédnout do vysněného domu, má jasný plán

Zdroj: Profimedia

Minulý rok v létě se Veronika Arichteva pochlubila novinkou. S manželem, režisérem Biserem, si pořídili vysněný dům. Vila je stará neuvěřitelných 131 let a je postavena v klasickém stylu devatenáctého století. Rozsáhlou zahradu, stropy, schody a mnoho dalších prvků chtějí s manželem zachovat. Rekonstrukce jim zabere ještě pěknou řadu měsíců, zatím chodí Arichteva na místo jen snít.

Nadšení z domu neskrývá

Oblíbená herečka se hned po zakoupení nemovitosti netajila radostí. „Já snad ani nedospím, těch pár let, jak se sem těším,“ uvedla. „Má vysoký stropy a obrovský dveře, silný zdi a všude je hodně světla. Ale hlavně má krásnou atmosféru, kterou se budem snažit uchovat. Přesně vím, kde budu jednou sedávat každý ráno s kávičkou a koukat na Luku, jak mi ničí rododendrony. Na tom prvním schodě na zápraží,“ napsala tehdy ke svému instagramovému příspěvku. Vysněné bydlení se pomalu začíná měnit v realitu a Veronika se tak mohla pochlubit prvními snímky z rekonstrukce. Zahrada připomíná nyní jedno velké skladiště, to ale Arichtevě nebrání ve snění: "Jednou bude stejně zarostlá a tajemná. A budou tam maliny, rybíz, angrešt a ty různý zelený věci a místo na grilovaní a lavička pod třešní a houpačka a možná i voda a domeček pro Luku." I přesto, že rekonstrukce pokračuje a pracuje se na domě každý den, Veroniku tato fáze, kdy je vše probourané, zašpiněné a zaskládané velmi stresuje.

Kamarádky se také usadily

Známé trio Arichteva, Leitgeb a Pártlová se postupně usadily. Arichteva a Biser tvoří stabilní pár už několik let, společně mají syna Luku. V současné době pracují na rekonstrukci svého vysněného domu. Poté, co se Nikol Štíbrová provdala za svého kamaráda Petra, se jim narodil syn Tobias. Nicol už má jednoho syna z předešlého vztahu. S Petrem nyní budují luxusní hnízdečko poblíž Prahy, často dávají nahlédnout do vizualizací a zařizování domu. I nezkrotná Pártlová se usadila, a to s mladším hudebníkem Josefem Vařekou, společně v krásném domě s prostorným bazénem vychovávají dceru Stellu. Ze zábavného tria se rázem staly matky. Humor neztrácí, vtipně komentují mateřství a vše kolem něj na svých Instagramech. Ženám se líbí hlavně jejich autentičnost.