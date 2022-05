Arichteva popsala luxusní dovolenou v Turecku, sluníčka se ale moc nedočkala

Ze začátku si o ní mnozí mysleli, že nic neumí a je jen protekční herečka, kterou do svých seriálů obsazuje její manžel a oblíbený režisér Biser Arichtev. Postupem času se však ukázalo, že Veronika je nejen velmi dobrá herečka, ale i schopná obchodnice, a také holka se smyslem pro humor, která se s mateřstvím nepáře a ukazuje ho takové, jaké je.

Herečka a influencerka Veronika Arichteva patří spolu se svými dvěma nejlepšími kamarádkami Nikol Štíbrovou Leitgeb a Martinou Pártlovou mezi nejsledovanější maminky českého Instagramu. Mimo to mají svůj merch, který jde na dračku a moderují pořad v rádiu.

Kromě toho Arichteva rekonstuuje venkovské stavení, které si zakoupila se svým manželem bulharského původu Biserem Arichtevem. Ten má za sebou takové režisérské počiny jako Vyprávěj, První republika či Kukačky. Nyní pracuje na novém seriálu O mě se neboj, kam opět obsadil svou manželku. Ta na Instagramu přiznala, že bylo moc fajn odskočit si od maminkovských povinností.

"Dlouho jsme doma řešili jestli to vůbec můžem zvládnout. Všichni. Ale máme neoblomný producenty, tolerantní štáb, boží dítě i neúnavný babičky a tety na hlídání. Tak točíme a je to super. Občas teda super náročný to všechno zorganizovat a neřešit, že se fakt nevyspíme a že nejsme tolik s miminkem, ale je to dobrej pocit zase na chvíli pracovat a muset poslouchat manžela," napsala si k fotografii na Instagram.

Kromě herectví ji živí Instagram

Zda se však Veronika tímto vrátí do plného pracovního nasazení není jisté. Už takhle se dobře živí jako influencerka, se kterou chtějí spolupracovat všechny firmy toužící po úspěchu. Co totiž doporučuje některá z 3v1, tak chtějí tisíce jejich sledujících na sociálních sítích, a to jsou pro obchodníky samozřejmě žně. A Arichteva v tomto byznysu umí prostě chodit. Její příspěvky jsou vtipné, nechá sledující nakouknout do svého soukromí a nenásilně si odpromuje to, co potřebuje. A tak se to má dělat.

Především je však Veronika poslední dva roky maminkou malého Luky, kterého rodila neuvěřitelných 15 hodin a Bisi jí byl celou dobu po boku a mačkal ruku. S porodem už má přece jen své zkušenosti, má totiž z předchozího vztahu syna Teodosia. Ten má s Veronikou krásný vztah a tráví společně i s malým nevlastním bráškou spoustu času.

S rodinou si užívá dovolenou v Turecku

"V Turecku je hrozně vidět, jak maj rádi děti a jak je pro ně rodina důležitá. Dlouho jsme řešili, kam s klukama vyrazit a i když tu je zatím moře pro odvážlivce a ráno a večer trochu chladno, byla to super volba, už jenom kvůli tomu servisu a zázemí pro děti. Místní prej takový počasí v květnu ještě nezažili. Jj, to my umíme odletět někam, kde je větší zima než v Praze. Ale řekla bych, že příští tejden to tady bude už v cajku," napsala na sociální síť.

Taky přiznala, že dříve jezdili s manželem s batohem a vše řešili až na místě. Tohle by s miminkem a puberťákem prý nedala, proto mají luxusní hotel s all inclusive a užívají si to.