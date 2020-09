I těhulka může být sexy! Arichteva ukázala, jak se dobře oháknout i s bříškem

Veronika Arichteva bude co nevidět maminkou. Na rozdíl některých těhulek ví, jak se dobře obléknout, i když má už velké bříško. Přinášíme vám jejích top 20 modelů, kterými se můžete inspirovat.

Veronika Arichteva se vždycky uměla oblékat. Na svém stylu si zakládala. Její Instagram je jako přehlídka dokonalých modelů a jinak tomu není ani v těhotenství. Občas však dokáže, že módu nebere až tak vážně a udělá si ze sebe legraci.

„Zdravím vás v oranžové, nikomu neslušící, ale velikostně sympatické reflexní vestě,“ napsala k jednomu ze snímků. To se ovšem jedná o výjimku. Jinak jí to téměř vždy sluší. Záležet si vždycky dala i na postavě, ale když otěhotněla, bylo jasné, že se začne rozšiřovat.

O miminko dlouho stála a nakonec se s manželem Biserem Arichtevem zadařilo. „Bez praskajících balónků, vystřelujících flitrů, zabarvenýho kouře nad hlavama a růžovo-modrejch cupcaků. Prostě bez těch americkejch legrácek vám chceme takhle hezky postaru a samozřejmě soukromě říct, že to bude kluk,“ zveřejnila herečka na sociální síti.

Arichteva musela opustit Slunečnou, nahradila ji Josefíková

Není tomu dlouho, co hrála v seriálu Slunečná zlou Denisu, ale právě kvůli těhotenství musela odejít. Nahradila ji Eva Josefíková, která po ní roli převzala.

„Evo! Evo, jestli z tý Denisy uděláš milou, hodnou, přející, na peníze nehledící, Linharta - jakýhokoliv nemilující blběnu, tak už znova neotěhotním!“ vzkázala Veronika Evě. Ta má nyní nelehkou úlohu. Ostatně jako každý, kdo někoho nahrazuje.

„Děkuju Evičce, že to vzala za mě! Má můj obdiv, protože to není jednoduchý hrát postavu, na kterou jsou už diváci zvyklý! Respekt! A díky celýmu realizačnímu týmu, že to takhle hezky vyřešil. Zdravím na statek,“ zveřejnila Veronika.

Pokojíček pro dítě už má skoro hotový

Momentálně na hraní vůbec nepomýšlí. Zaobírá se teď úplně něčím jiným. „Na to, až budu chystat miminovskej pokoj, jsem se těšila ještě dřív než jsem vůbec počůrala ten test. Možná ještě dřív než jsem potkala Bisiho,“ prozradila Veronika, která zařizuje budoucímu synovi pokoj.

„Jasně, že malej bude chrápat s náma v ložnici a všechny ty lapače prachu, co začnu zítra vybalovat, využije až pozdějc, ale i tak mu ho chci zařídit už teď. Ne až ho bude fakt potřebovat. Teď ho fakt potřebuju hlavně já. Myslím, že tyhle pokojíčky si stejně realizujeme kvůli sobě,“ dodala šťastná herečka.