Veronika Arichteva seznámila syna s jeho nevlastním bráškou. Jak to dopadlo?

„Luka se poprvé usmál a Teo ještě netuší, že jednou přijde den, teda spíš večer, kdy jako velkej brácha bude hlídat! My s Bisim si nad lahví dobrýho vína (samozřejmě někde, kde není naše kuchyň, obývák, ložnice nebo kojící křešlo) budem říkat, jak jsou ti kluci boží a prohlížet si jejich fotky. No, a pak se uklidníme a objednáme další odrůdu,” vizualizovala si Veronika budoucnost, kdy budou kluci dostatečně velcí na to, aby doma strávili nějaký ten čas sami.

Společná fotografie obou chlapců rozněžnila snad všechny sledující, které Veronika na Instagramu má. „Tak to je doják! Oba kluci jsou boží a Luka ty dvě bradičky tlusťoučký, úplně ňuňu,” rozplývala se jedna k komentujících. „Ten je nádherný. Oni kluci oba jsou moc povedení,” přidala se další. „Oba kluci jsou krásní a spokojení, je vidět, že mají spokojené rodiče. Verčo, jste bezvadná,” napsala jedna z obdivovatelek herečky.