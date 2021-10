Dojemné vyznání: Veronika Arichteva rozněžnila manžela láskyplným přáním

Zdroj: Profimedia

Manželé jsou již osm let, během kterých jejich láska nadále roste. Herečka Veronika Arichteva a Biser Arichtev na sociálních sítích častokrát ukazují, nakolik nerozdělitelným párem jsou, a sdílí společné snímky, za kterých je zřejmé, že jeden druhého bezmezně miluje. Bylo tedy jasné, že si na narozeninách manžela dá Arichteva pořádně záležet. A přesně tak se i stalo. Na Instagramu zveřejnila krásnou fotografii s dojemným blahopřáním.

Veronika Arichteva a Biser Arichtev jsou prototypem úžasného manželství, které by jim mohl leckdo velmi lehce závidět. Ani po osmi letech jejich soužití neupadá do stereotypu a jejich láska se nadále prohlubuje. Před rokem se dokonce dočkali společného potomka, rozkošného syna Luka, a společně tvoří nádhernou rodinu jako z reklamy na štěstí. Manželé často sdílí společné fotografie, které jsou nezřídka kdy doplněny o humorné popisky. Tentokrát však Veronika Arichteva zveřejnila vážnější příspěvek, kterým mnohé dostala do kolen. Manželovi totiž jeho prostřednictvím popřála k narozeninám a rozněžnila tak tisíce svých sledujících.

Mysleli jsme si, že to nikdo nevidí

„Dneska má narozeniny ten můj kluk. Ten vousatější,” stojí v úplném úvodu nádherného přání k narozeninám, které je současně vyznáním lásky. „Potkali jsme se na natáčení Vyprávěj. Ty vzájemné pohledy a hledání očního kontaktu si pamatuju, jako by to bylo včera. Na place jsme kolem sebe chodili na těsno, i když jsme se míjeli na obrovský prázdný chodbě. Sedávali si vedle sebe v cateringu při obědové pauze. Jedno, že už jsem jeden oběd měla předtím, než se šel najíst Bisi,” vzpomínala Veronika Arichteva v dojemném příspěvku.

„Mysleli jsme si, že to na nás nikdo nevidí. Viděli to všichni,” dodala ještě a také prozradila, že jen po několikadenní známosti si k ní Biser nastěhoval několik svých věcí a velká láska byla na světě. „No, a po 8 letech jsme se stali rodiči Luky. Děkuju ti, že tě máme, že sis mě tenkrát obsadil do života a všechno nejlepší!” vzkázala nakonec manželovi.

Jako z pohádky

Veronice se příspěvkem pochopitelně podařilo rozněžnit mnohé ze svých sledujících, kteří na nádherné blahopřání začali okamžitě reagovat. „Jako z pohádky. Životní pohádky,” komentovala fotografii jedna z fanynek herečky. „Podle vašeho seznámení by byla krásná romantická komedie, hodně štěstí do dalších let,” přidala se další.

A jednu z reakcí napsala i kamarádka Arichtevy zpěvačka Martina Pártlová. „Veroniko, my s Nikol Štíbrovou a Tomáše Zástěrou moc dobře víme, jak to bylo na tom natáčení,” uvedla a okamžitě tak vzbudila zvědavost v ostatních. Jen stěží lze říct, co tím myslela.

Veronika Arichteva popřála manželovi k narozeninám: