Veronika Arichteva opět natáčí s manželem, jak zvládá péči o malého Luku?

Zdroj: Profimedia

Když se loni v září narodil herečce Veronice Arichtevě syn Luka, říkala, že dává volný průběh tomu, kdy se vrátí do práce. Nyní je jejímu synkovi více než rok, proto nejspíš usoudila, že je na čase začít zase něco dělat. Přece jen, když jí má šéfovat manžel, nejde snad ani říct ne.

Poslední rok si plnila Veronika Arichteva své mateřské povinnosti stoprocentně, ale teď pomalu začíná vystrkovat růžky a vrací se ke své herecké profesi. Začala zase točit, a to s nikým jiným, než se svým manželem, známým režisérem, Biserem Arichtevem.

Pár spolu naposledy točil před šesti lety, hodně se u nich tedy diskutovalo, zda do toho vůbec jít a samozřejmě především, jak se bude zvládat starat o malého Luku, který ve svém věku maminku ještě potřebuje.

Veronika využívá hlídání babiček i chův

Nakonec se Veronika rozhodla roli vzít a zkusit vše naplánovat tak, aby byla s Lukou co nejvíce, a když to nepůjde, aby mohla některá z babiček či tetiček. Tak říká Veronika chůvám. Ty si evidentně nechává doporučovat i od kamarádky Nicol Štíbrové, protože slečna Diana, která před pár dny hlídala malého syna Arichtevy, často hlídá i Matese a Mauglího. V létě byla dokonce s celou rodinu, včetně Nicoliných rodičů, u moře. I Veronika si její služby nemůže vynachválit. Na Instagramu se rozpovídala o tom, jak jen s ní malý Luka nespí, a když ho dá na hlídání, tak jí chodí neustále zprávy o tom, jak prospal dvě i tři hodiny. A ve storíčku označila právě slečnu Dianu, která evidentně hlídá děti i ostatním členkám 3v1.

Když Veronika ví, že je o její poklad náležitě postaráno, ráda se vrátila do práce a natáčení s manželem si evidentně užívá. Nezastírá však, že občas je to náročné a vše skloubit chce notnou dávku organizačního talentu a vytrvalé babičky i tetičky na hlídání.

"Dlouho jsme doma řešili, jestli to vůbec můžem zvládnout. Všichni. Ale máme neoblomný producenty, tolerantní štáb, boží dítě i neúnavný babičky a tety na hlídání. Tak točíme a je to super. Občas teda super náročný to všechno zorganizovat a neřešit, že se fakt nevyspíme a že nejsme tolik s miminkem, ale je to dobrej pocit zase na chvíli pracovat a muset poslouchat manžela," napsala si herečka pod instagramovou fotku, kde stojí na place právě se svým manželem režisérem Arichtevem.

Luka skončil v nemocnici s dehydratací

Celou situaci pár pečlivě zvažoval jistě i proto, že to není tak dávno, co Luka skončil v nemocnici se slabostí a dehydratací. Chytil od Veroniky střevní chřipku, do toho měl angínu, oboustranný zánět uší a rostla mu stolička. Prostě kombinace, která by složila dospělého, natož pak takhle malé miminko.

Veronika s ním na pár dní skončila v Motole, kde ho dali brzy za pomoci kapaček dohromady a oni se mohli zase vrátit domů. Veronika nezapomněla poděkovat celému personálu, jak se o ně skvěle staral a všem maminkám vzdala hold.

"Vim, že jsou horší důvody dětí v nemocnicích a tak vůbec, ale sebralo mě to teda dost. Prostě nechceš svoje dítě vidět jakkoliv se trápit. Takže myslim na všechny mámy, co jste na těch nemocničních gaučích vedle postýlek a posílám sílu. Všechno zvládnem. Vždycky. Protože jsme mámy."