Veronika Arichteva už zažívá stinné stránky mateřství: Únava a nervy!

Veronika Arichteva je už několik měsíců pyšnou maminkou syna Luky a svou cestu mateřstvím sdílí s fanoušky na Instagramu. Herečka přiznala, že péče o batole je pořádná fuška!

Veronika Arichteva dokázala svůj požehnaný stav díky loňské karanténě několik měsíců před fanoušky utajit. Ze dne na den se pak z herečky stala jedna z nejsledovanějších těhulek českého showbyznysu.

"Luka Christo Arichtev. 29. 9. 2020, 4100 gramů a 51 cenťásků. Dvě nohy, dvě ruce, pinďour a boží nos! Bisere Arichteve, děkuju Ti za něj! I za těch 15 hodin mačkání rukou," oznámila Arichteva originálním způsobem narození syna na svém Instagramu.

Čas letí jako splašený a herečka je již osmým měsícem maminka na plný úvazek, jak ale přiznává, často je tato role velice vyčerpávající.

Arichteva se o syna bála kvůli psovi, fenka Ebbi si nakonec na chlapce pomalu zvyká

Veronika Arichteva už za dobu svého mateřství poznala na vlastní kůži, jak je péče o novorozeně náročná. První starosti přišly už několik měsíců po porodu, když se malý Luka začal batolit. Čerstvá maminka totiž vlastní čtyřnohého mazlíčka a obávala se, jak bude fenka na nového člena reagovat.

"Bála jsem se, že Ebbina bude na novýho člena rodiny žárlit. Že se bude doprošovat pozornosti a nosit nám svoje hračky, který najednou zjistí, že několik let má. Třeba ho i ignorovat a lézt mu do jeho hnízdečka, ideálně ve chvíli, kdy ho tam pokládáme. Možná taky, že se bude snažit ukořistit si svůj kus místa na kojícím polštáři. Nebo že si lehne v klidu přes něj, když uslyší pusinkovací útok. Ano, bála jsem správně! Ale občas vypadá, že ho má i ráda. Ten den, až Luka zjistí, že má Ebbi ocas a ona, že Luka žužlá rohlík, ten den si beru dovolenou!" přiznala Arichteva obavy, že krize teprve přijde, až začne chlapec chodit.

"Je to skvělý, ale občas mám dny…"



"Dnes byl Mezinárodní den rodiny. Je to všechno báječný. Krása střídá nádheru. Luka je to nejvíc, co se mi v životě povedlo. Ale občas mám i jiný dny no.Třeba jsou rána, kdy mi nepomůže ani ten jeho úsměv k tomu, abych dělala, že nejsem unavená. Dny, kdy ztrácím nervy u přebalování a oblékání. Večery, kdy mě nebaví koupání a celý ten rituál. Jo a taky na něj někdy jenom koukám a nic mu neříkám. Jsem u něj. Vždycky budu. Vždycky mu budu krýt záda. I v dospělosti. Ale občas prostě nejedu na sto procent. Přiznávám. Jasně, že před spaním prohlížím jeho fotky a těším se až se vzbudí… Ale díky bohu, že teď už chrápe." popsala Veronika Arichteva mateřství v reálném světle. Naštěstí má velikou oporu ve svém manželovi Biserovi, který jí se vším pomáhá.

Herečce se okamžitě dostalo veliké podpory jiných maminek, které v komentářích popsaly své stavy vyčerpání.

"Někde jsem jednou četla, ze žádné dítě na světě není tak roztomilé, aby jeho rodiče nebyli večer rádi, až usne. Něco na tom bude. Já myslím, ze je to úplně normální a že se takhle cítí někdy každá máma," shodují se sledující.