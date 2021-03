Veronika Arichteva zuří: Ostrý vzkaz kritizujícím matkám

Veronika Arichteva je už několik měsíců pyšnou maminkou a díky tomu se změnila i její cílová skupina na Instagramu. Herečku sledují tisíce žen, které ale v komentářích pravidelně rozjíždí žabomyší války. Arichteva už to nevydržela a soupeření svých sledujících okomentovala.

Veronika Arichteva se stala jednou z nejsledovanějších matek českého showbyznysu a s tím si na svůj Instagramový profil přitáhla řadu fanynek z řad zasloužilých i budoucích maminek.

Jakmile ale dojde na témata kolem výchovy, porodu a další starostí spojených s dětmi, v diskuzích se často rozjede peklo.

Matky mezi sebou soupeří kdo měl delší či kratší porod, kdo lépe balí miminko do šátku, kdo lépe uspí dítě a témat k dohadům stále přibývá. To Veroniku Arichtevu nadzvedlo ze židle a soupeřivým sledujících napsala jasný vzkaz!

"Přestaňte se předhánět," vzkazuje Arichteva maminkám



"Holky, přestaňme se předhánět v tom, kdo je víc matka. Kdo je jako větší hrdinka. Koho to víc bolelo. Pojďme se přestat vzájemně srovnávat a poměřovat, kdo dokázal porodit jakou váhu a hlavně JAK! Dyť to je děsný. Hrdinky a nejvíc mámy jsme přece všechny a je úplně u řiti jestli to byl přirozenej porod nebo jestli to byl císař. Já vám všem, který to jakkoliv čeká, a že vás teda je, držím palce. Poměřovat si pindíky můžeme, až budou dospělí," vzkázala svým sledujícím Veronika Arichteva.

Herečce ihned přitakala i Berenika Kohoutová, která má ze sociálních sítí podobné zkušenosti. "Já bych tady malinko založila diskusi o umělém mléku. A pak o spaní s miminem v posteli a hlavně… O NOSÍTKÁCH!" napsala Kohoutová rýpavý komentář směrem k matkám, které podobné diskuze vyvolávají.

V komentářích se ale našlo i pár žen, které s herečkou nesouhlasí.

Veronika Arichteva píchla do vosího hnízda

Ačkoliv většina maminek status Veroniky Arichtevy komentovaly s nadšením, našlo se i dost těch, kteří s ní nesouhlasí.

"No a taky přestaňme dělat ze všech biologických matek nedostižné hrdinky. Protože spoustu žen by se do tohodle týmu zařadila fakt ráda, ale prostě to nejde," ozvala se paní například paní Eva, která sama mít děti nemůže a její komentář dostal před 300 liků.

"Dřív si mámy pomáhaly, teď je to jedna velká smutná soutěž. Nechápu proč," souhlasila naopak jiná sledující s herečkou.