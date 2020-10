Klus, Ruda z Ostravy i Šťastný! Komu zamotala Arichteva hlavu před manželem?

Životní láskou a také budoucím otcem ještě nenarozeného potomka Veroniky Arichtevy je Biser Arichtev. Sladké ano si s ním řekla jen pár měsíců po seznámení, protože prostě věděla, že je ten pravý. Kdo všechno jí ale prošel postelí před ním?

Když Veronika s herectvím ještě začínala, dostala příležitost v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Psal se rok 2008, když hrála ještě jakožto svobodná milenku Jana Šťastného. Na jednom z hereckých večírků se však herec neudržel a vášnivě ji políbil. Podle očitých svědků dokonce několikrát.

Spekulovalo se, že Šťastného opustila manželka a on se utápěl v alkoholu. Dost možná mu z bryndy pomáhala Veronika, která se tehdy ještě jmenovala Nová. Ani jeden románek nepotvrdil.

„To naše líbání na večírku bylo jen z hecu. Všichni chtěli, abychom se políbili, když už v seriálu hrajeme partnery, tak jsme si řekli, že všem předvedeme pořádný polibek,“ vysvětlila skandál Arichteva Blesku. Jan Šťastný reagoval na nastalou situaci obdobně.

Šťastný to nevydržel a Arichtevu políbil. Několikrát!

„V případě nějakého polibku každý ví, o co jde. My jsme s Veronikou v seriálu partneři a teď jsme na party Ordinace, proto to můžeme dělat. Myslím si, že za mě mluví moje práce. Jestli je špatná nebo dobrá, to nechám na jiných. To všechno kolem je jenom nutné zlo,“ vymlouval se prazvláštně Šťastný pro web iDnes.cz.

Dalším mužem v životě Arichtevy byl Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy. To už šlo o vztah přiznaný, ze kterého se herečka dlouho vzpamatovávala.

„Špínu jsme na sebe neházeli a ani to dělat nebudeme. Michal samozřejmě tvrdí, že jsme se rozešli jako přátelé, ale pro mě je slovo přátelé v uvozovkách. Rozchod snáším hůř a určitě mi bude trvat, než s Michalem budu moct zajít jen tak na kafe,“ svěřila se kdysi webu iDnes.cz. Ještě před ním měla pletky s Tomášem klusem.

Rozchod s Rudou z Ostravy ji zlomil

Ani jeden ke vztahu nic neřekl, ale společných fotografií bylo k vidění požehnaně. Nakonec se na ni usmálo štěstí a při natáčení seriálu Vyprávěj se seznámila s režisérem Biserem Arichtevem. Oba byli však zadaní.

„Bylo jasné, že mezi námi něco je, já jsem svůj vztah ukončila. Bisimu, jak už to tak u chlapů bývá, to trvalo o něco déle. Takže jsme spolu asi tři týdny randili hodně natajno,“ upřesňuje Arichteva pro Blesk.

„Měla jsem pár vážných vztahů už předtím, ale tenhle byl jiný. Viděla jsem, že je Bisi dospělý, a teď nemyslím věkem, ale uvažováním, že mě přitahuje, že je zodpovědný, protože má dítě z minulého vztahu, o které se skvěle stará, že je hodný, chytrý, má přehled,“ vychvalovala Bisera do nebes. Po letech vztahu nyní čekají společného potomka.