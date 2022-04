Veronika Arichteva prozradila detaily z natáčení, v novém seriálu září

Zdroj: TV Nova

Veronika Arichteva po šestileté pauze kývla na společný projekt s manželem Biserem Arichtevem. I když měla herečka a hvězda 3v1 veliké obavy a natáčení seriálu zprvu odmítla, nakonec zvládla časově náročnou roli na jedničku a vzpomíná na ni jen v dobrém. Zeptali jsme se Veroniky, jak dokázala skloubit péči o syna s natáčením a jak probíhala spolupráce s Biserem po tolika letech.

Veronika Arichteva a Biser Arichtev jsou pyšní rodiče rok a půl starého syna Luky a rodina je pro ně vším. Proto, když přišla nabídka na společné natáčení seriálu O mě se neboj, oba zprvu váhali, zda zvládnou obstarat hlídání pro syna a Veronika přiznává, že jim tato myšlenka nejdřív přišla nereálná.

"Nejdřív jsme to odmítli. Bylo to hodně natáčecích dní a oba jsme se s Bisim shodli, že to asi nepůjde. Produkce mě ale tak dlouho přemlouvala, že jsem na to nakonec kývla," svěřila se nám herečka s tím, že nakonec je velice ráda, že se nenechala odstrašit.

"Podařilo se nám sehnat hlídání, babičky, chůvy, a i když jsem se toho nejdřív bála, protože jsem jako každá máma samozřejmě měla strach, jestli třeba nebude plakat nebo mu nebude smutno, Luka to ale zvládl na jedničku, je hodně společenský, miluje lidi, takže si to užil. Všichni se mu věnovali naplno a naštěstí nebyl ani jednou nemocný a vše dopadlo skvěle," popsala Arichteva, jak vyřešili hlídání.

Zestárla jsem o několik let

"Natáčení s Bisim bylo moc fajn. Manžela uznávám nejen jako svého partnera, ale i jako režiséra. Líbí se mi, jak pracuje s herci a že má ke všem individuální přístup. Samozřejmě mezi námi je trochu jiná energie a řekla bych, že si třeba ke mně víc dovolí. Ale fungovalo nám to," chválí si Veronika Arichteva spolupráci s manželem na seriálu.

Herečka ovšem dodává, že dva měsíce natáčení rozhodně nebyly procházka růžovým sadem.

"Bylo to dost náročný, vlastně to byla jedna veliká příprava. Musela jsem se učit texty, domů jsem se vracela pozdě večer a ráno zase vstávala brzy. Zároveň jsem se chtěla věnovat po návratu Lukovi, kterému jsem chystala věci na druhý den, takže jsem toho moc nenaspala. Řekla bych, že jsem za ty dva měsíce zestárla o několik let," uzavřela se smíchem.

Manželé Arichtevovi spolu natáčeli po šesti letech