Veronika Arichteva se s manželem plácne přes kapsu, za vysněný dům si připlatí

Zdroj: Profimedia

Veronika Arichteva si s manželem Biserem Arichtevem před časem pořídila obří 150 let starou vilu, to ale netušila, jak náročná bude rekonstrukce. A to jak po psychické, tak po finanční stránce. Herečka popsala na svém Instagramu, jaké komplikace musí během stavby vysněného domu řešit.

Když si Veronika a Biser Arichtevovi před časem pořizovali krásnou starou vilu, ani netušili, jaké břímě si na sebe berou. V posledních měsících totiž kvůli válce na Ukrajině raketovou rychlostí narostly ceny za materiál, benzín a celkově se tak rekonstrukce herečce pořádně prodraží.

Manželé se tak musí oba pořádně otáčet, aby stíhali poplatit veškeré výdaje spojené s rekonstrukcí, které se ale každým dnem navyšují.

Arichteva přiznává, že dokončit stavbu snů rozhodně nebude jednoduché.

Jen vyklízení domu stálo nesmysl

"V týhle době rekonstruovat 150 let starou vilu. To jsme si zas vymysleli hovadinu! To bylo samý… Tohle bude stát tolik a tohle tolik. To dáme ne?! Dáme. A ono to všechno stojí 2x tolik. To dáme ne? No nevím. Takže řešíme, co jde udělat jinak. Moc toho teda není," postěžovala si Veronika Arichteva na Instagramu.

Kvůli zdražení prý musí nyní vymyslet, kde se dá ušetřit nějaká ta koruna. Vzhledem k tomu, že jde o historickou stavbu, to ale nebude jednoduché.

"U něčeho musíme upustit z původního plánu a představy aspoň trochu, aby si to furt zachovalo ten náš první pocit z toho domu, ale nebudoval to ještě Luka. A něco prostě bude časem. Někdy. Snad. Trochu nám nedošlo, že jenom vyklízení toho obrovskýho baráku bude stát nesmysl. Střecha taky měla bejt podstatně levnější, ale musela se udělat. Původní majitelé tam v 90. letech dali betonový tašky, kterej ten dům tak zatížily, že by nám to časem spadlo na hlavu. Tipuju ve chvíli, kdy bych nastajlovala poslední polštář," popsala herečka, co vše již museli na domě opravit.

Platíme dál

Ačkoliv vybudovat ideální dům bude ještě trvat, Veronika Arichteva se svých původních vizí nevzdává a hodlá vilu dokončit podle plánu.

"Já si nestěžuju nebo možná trochu jo. Ani to nevzdávám. To není můj styl. Když se do něčeho zamiluju a pustím se do toho, tak to prostě dotáhnu. Ale řeknu vám, je to teda strašnej boj. Den za dnem řešíme, co s tím nádherným domem. Ale jedem a platíme dál. A až to jednou bude, tak to fakt bude! Náš domov," dodala herečka.