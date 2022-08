Veronika Arichteva se vyznala ze svých citů, manžela miluje snad víc než dřív

Zdroj: Profimedia

Veronika Arichteva s manželem Biserem oslavili deváté výročí od jejich romantické svatby. Herečka na svůj den D zavzpomínala na Instagramu a připojila dojemné vyznání.

Veronika Arichteva a Biser Arichtev k sobě zahořeli láskou před deseti lety a o rok později se konala svatba. Jak herečka s odstupem času přiznává, s veselkou moc dlouho neotáleli.

"V listopadu to bude 10 let. Ta svatba byla rychlovka," odpověděla fanouškům na dotaz, jak dlouho trval vztah předtím, než si řekli své ano.

Před dvěma lety se dvojici narodil syn Luka a rodinka je pro mnoho lidí vzorem dokonalosti. Poslední měsíce se manželé věnují hlavně náročné přestavbě domu, přesto si ale našli okamžik a oslavili deváté výročí svatby.

Je to lepší, než na začátku

"Hned bych se vdávala znova a dokonce za toho stejnýho člověka. Devět let. Devět let vzpomínek. Devět let života s tebou, jako tvoje žena, Bisi. A je to ještě lepší než na začátku! Děkuju ti, že se máme," napsala Veronika Arichteva k dojemnému videu ze svatby.

Fanoušci si ihned všimili, že Biser Arichtev se vedle své manželky změnil v průběhu let v pořádného fešáka. "Jako pan Bisi vedle vás zraje jako víno. Hezky se o něj staráte, Veru," chválí sledující režiséra.

Nezbývá než manželům popřát vše nej k jejich výročí a mnoho dalších šťastných společných oslav.

Hvězda 3v1 se podělila o své svatební video