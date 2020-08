Dítě jí kazí pleť: Veronika Arichteva je v obličeji samá skvrna

Jen co se Veronika Arichteva konečně dočkala vytouženého miminka, musí řešit závažné problémy. Veronika by jakožto herečka měla vypadat pořád dobře, jenže chlapeček, kterého nosí pod srdcem, jí s pletí dělá pěknou paseku.

Veroniku Arichtevu živí její krása. Není na tom nic zvláštního. Jako herečka prostě musí vypadat dobře. V každém seriálu, ve kterém dosud hrála, dostala roli atraktivních žen. Šeredu by zkrátka nezahrála úplně přirozeně, jelikož to s její tváří nejde.

V současné době je však těhotná a pleť ukázkovou zrovna nemá. Čeká chlapečka a o těch se tvrdí, že ženám berou krásu. Arichteva je toho podle ní důkazem, jelikož jí na obličeji vyskákaly pigmentové skvrny. Ty mohla až dosud potlačovat kvalitní kosmetikou.

Chemie v těhotenství ale není dobrá, takže svoje vychytávky raději úplně vysadila. „Já s těmi svými pigmentovými skvrnami vypadám, jako kdybych si dala na ksicht několikrát tu aplikaci na ty pihy,“ svěřila se herečka na Instagramu.

Z pigmentových skvrn si nic nedělá

Spíš než pleť ale řeší, jak miminku zařídit ten nejhezčí pokoj a pořídit mu tu nejkrásnější výbavičku.

„Těch miminovskejch věcí je všude tolik. Tolik, že sem z toho na začátku byla spíš ve stresu. Všechno je totiž děsně roztomilý že jo. Ráda bych napsala, že u mě zvítězil rozum a pohledy mýho Bulhara, ale přes krabice v dětským pokoji nevidim okno,“ zoufá si Veronika, která nedávno prozradila pohlaví miminka.

„Bez praskajících balónků, vystřelujících flitrů, zabarvenýho kouře nad hlavama a růžovo-modrejch cupcaků. Prostě bez těch americkejch legrácek vám chceme takhle hezky postaru a samozřejmě soukromě říct, že to bude kluk,“ napsala herečka na Instagram.

„Za pohlaví dítěte může chlap, takže Bisi umí zatím kluky,“ chválí ho na sociální síti jedna z fanynek. „Gratuluji, ale skoro jsem si byla jistá, že čekáte holčičku,“ píše Veronice příznivkyně. „No to bude dvojka s Matesem,“ myslí si třetí, když zmiňuje syna Nikol Štíbrové.

Byla to osudová láska, brali se pár měsíců po seznámení

Po miminku Arichteva dlouho toužila a konečně se jim to s manželem Biserem Arichtevem povedlo. Nedávno oslavili sedm let od svatby a láska je pořád neopouští. Brali se 1. srpna 2013. Při té příležitosti zveřejnila snímek z jejich svatby.

„Děkuju Ti, že jsem!“ napsala k fotce. S Biserem se poznali při natáčení seriálu Vyprávěj, kde Veronika hrála a Biser ho režíroval. „Bylo jasné, že mezi námi něco je, já jsem svůj vztah ukončila. Bisimu, jak už to tak u chlapů bývá, to trvalo o něco déle. Takže jsme spolu asi tři týdny randili hodně natajno,“ práskla Arichteva Blesku.

„Pak se rozešel i on a zeptal se mě, co dělám na Vánoce. Já vždycky trávila svátky s rodinou a ani mě nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Jenže on mi navrhl, abychom odjeli na dovolenou do Thajska. To jsme spolu oficiálně byli asi čtrnáct dní. No a já jsem kývla,“ popisovala herečka. Po návratu už řešili svatbu.