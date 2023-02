Bříška ven! Arichteva, Pártlová a další hvězdy, které ukazují realitu na sítích

Zdroj: Profimedia

Veronika Arichteva se vydala s rodinou do Dominikánské republiky. Sociální sítě zásobuje zážitky z dovolené. Jak už je ovšem u populární herečky zvykem, neukazuje na svém Instagramu jen ty hezké momenty, fanouškům nechá nahlédnout do reality všedních dní.

Nyní herečka ukázala své tělo bez vhodné pózy, která by zakryla její poporodní bříško. Za svůj čin sklidila velkou podporu od sledujících. I Martina Pártlová a Nikol Leitgeb z oblíbené trojice 3v1 nedávno ukázaly svá těla po dětech. Tento trend se tak pomalu dostává do dokonalého světa Instagramu.

Nejsem těhotná

Ke snímku v dvoudílných plavkách napsala stručný komentář. „S břichem na trh. Na instáč. Na dovolenou. Je se mnou už dva a půl roku všude. Umím ho i schovat. Ale proč, viď. Nejsem vytuněná máma, ale jsem šťastná máma. A trochu líná máma,“ napsala ke své fotografii z pláže. Pro případné diskutující raději dodala: „Tvl, ne, nejsem těhotná.“ Herečka a moderátorka si vysloužila pod snímkem mnoho pochvalných komentářů „Seš ženská, seš krásná, seš milovaná. Není potřeba se nijak obhajovat. Těla jsou různá, a to tvoje je boží,“ okomentovala příspěvek kolegyně Eva Burešová, která sama ukázala bříško hned po porodu. Další komentář připojila Alice Bendová. „Tsssss, takový pidibřicho, ukážu ti moje, to je kousek. Mám ho lehce přes plavečky,“ dodala s vtipem herečka.

Tři v jednom

U moře si nyní užívá i kamarádka Arichtevy Martina Pártlová. Zpěvačka šla v minulosti také s kůží na trh. Z jedné dovolené sdílela fotografii, která obletěla celý internet. Snímek Pártlové vyfotil její mladší partner Pepa. Ke snímku z pláže, kde sedí na suchém kmeni stromu půl roku po porodu, připsala příběh o tom, jak focení probíhalo. "Pepa: To bude hezká fotka na instáč! Martina: Pepo, nefoť mě…Pepa: Jó, jen zatáhni břicho… Martina: to nejde !!!!! Pepa: Dělej… Martina: Tywe říkám, že to nejde… Pepa: Ježíš Martino, zatáhni…. Co z toho plyne? Pepa zjistil, že Martině nejde zatáhnout břicho… Ale opálená jsem. To jo," dodala s humorem na závěr příspěvku. Pozadu nezůstává s reálnými fotografiemi ani Nikol Leitgeb, ta zase často sdílí zážitky z divoké domácnosti, ve které vládnou dvě malé děti. Není se tak čemu divit, že právě Arichteva, Pártlová a Leitgeb ovládají sociální sítě. Fanoušci jejich autentičnost milují, dokáží se s nimi sžít, a to hlavně ženy na mateřské.