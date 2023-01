Veronika Arichteva odhalila šokující boj o rovnováhu mezi prací a mateřstvím

Zdroj: Profimedia

Veronika Arichteva se na Instagramu pochlubila fotografií z rodinného alba. Herečka u momentky, na které je zachycena se synem a manželem, zapřemýšlela o svém životě a svěřila se fanouškům se svými nejhlubšími pocity.

Veronika Arichteva je už dva roky pyšnou maminkou syna Luky a novou životní roli si náramně užívá.

Skloubit mateřské povinnosti s prací a starostí o domácnost je ale mnohdy pro herečku náročné, jelikož zapomíná sama na sebe a neumí odpočívat, jak popsala sledujícím na Instagramu.

"Je něco po půlnoci. Něco víc po půlnoci. Nemusela jsem po delší době večer nic dělat. Žádná práce, žádný resty, žádný poklízení. Bordel tu teda bude i zítra, ale na to už si pomalu zvykám, že by to pro mě nemusela bejt priorita. Po dvou letech jsem rozkoukala seriál. A dokonce jinej, než ten ve kterým hraju. A překvapilo mě, že jsem u toho neměla výčitky svědomí, že jsem si dovolila vypnout," okomentovala Arichteva fotku, na které objímá svého manžela Bisera a jejich synka Luku. Seriálová hvězda přiznala, že se často kvůli své povaze dostává do stresu a teprve nedávno jí došlo, že je občas potřeba vypnout a hodit starosti za hlavu.

Svět se nezastaví

"Vždycky jsem byla hroznej perfekcionista. Musím mít všechno zorganizovaný, připravený, rozhodnutý, hotový! Nechci aby kvůli mně někdo na něco čekal. Možná to je povaha nebo to, co jsem viděla v naší rodině. Dost často otravná povaha vlastně. Možná pocit, že se to ode mě očekává, je to potřeba. Jinak se svět zastaví. Ten můj. Nezastaví se nic. Jenom já se musím občas zastavit," svěřila se Veronika Arichteva.

"Nevím, jestli jsem tu někdy vypustila větší klišé a doufám, že ne kvůli vám, ale díky týhle mojí rodině na tom chci zamakat. Vždyť oba rostou tak rychle," uzavřela herečka svou řeč slibem, že se naučí častěji odpočívat.

S Biserem Arichetevem se Veronika seznámila během natáčení seriálu Vyprávěj a vzali se v roce 2013 po půl roce vztahu.

Veronika Arichteva je po boku svého muže Bisera velmi šťastná