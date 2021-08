Veronika Arichteva na dovolené se sestrou: Obrovský strach o život Katky

Zdroj: Profimedia.cz

Herečka Veronika Arichteva dlouho nevěděla, jestli má vůbec odjet na dovolenou k moři. Nakonec vyrazila se starší sestrou Katkou. Ta se během několika let hodně změnila a výrazně zhubla. I když o ní Veronika téměř nikdy nemluví, před lety udělala výjimku, protože Kateřina prodělala zákeřnou rakovinu prsu.

Veronika Arichteva, která si naposledy zahrála v seriálu Slunečná, nějakou dobu řešila, jestli by měla odjet do zahraničí. „Cítila jsem, že to už potřebuju. Dlouho jsem ale přemýšlela, jestli je to zbytečný luxus v téhle době a měla bych radši myslet na to, co potřebuje Luka. Ale on vypadá, že to taky potřeboval," napsala Arichteva k příspěvku na sociání síti.

Moře, písek v plavkách a ségra

Herečka nakonec zjistila, že se bála úplně zbytečně. „Jo a strašily jste mě zbytečně, matky. Dovolená s dítětem je sice naprosto jiná dovolená, ale je to pořád dovolená. Protože moře, písek v plavkách, jídlo, pití, sluníčko, ségra a tak vůbec," dodala Veronika, která si pobyt u moře s maminkou a Katkou náramně užila. „Ségra, díky žes jela se mnou. Naposledy jsme byly takhle samy holky u moře v Egyptě ještě za dob naší mladý kůže. Byla to nepatrně jiná dovolená, co si budem, ale tahle s dětma byla stejně lepší," vyznala se dojatě Arichteva.

Společného času s rodinou si herečka váží také proto, že starší sestra Katka kdysi překonala nebezpečnou rakovinu prsu. Došlo k tomu před jedenácti lety. Tehdy bylo Kateřině pouhých osmadvacet let, když přivedla na svět první dceru. Po půl roce jí doktoři nečekaně našli velký nádor v prsu. Katka proto musela udělat všechno pro to, aby se uzdravila.

Byly jsme zdrcené a pily panáky

„Prý to bylo hormonální změnou po porodu. Jela jsem zrovna z natáčení, když mi mamka zavolala, abych přijela za ní. Nejdřív mi nalila panáka a pak mi to řekla. Byly jsme obě zdrcené a těch panáků jsme ten den vypily víc. Série chemoterapií trvala asi rok a půl a sestra se z toho dostala. Dnes bere jen nějaké hormonální léky a jednou za půl roku chodí na vyšetření, zatím bylo vždy vše v pořádku," řekla deníku Aha! Arichteva před lety na vernisáži nadace Ruce na prsa, kterou tehdy již vyléčená Katka podporovala.

Podle nejnovějších fotek, které Veronika sdílela na sociální síti, je zřejmé, že Katka v poslední době hodně zhubla. Zatímco ještě před lety měla plnější tvary, dneska působí jako modelka s krásně štíhlou postavou. Zato Veronika zůstala věrná svému pověstnému humoru a klidně se nechala vyfotit s poporodním bříškem. „Jako jo no, i takovýhle fotky si vezem domů. A jo no, mám břicho a nebojím se ho použít," připsala herečka vtipně k fotkám od moře.

Naposledy byla Veronika se sestrou Katkou u moře před patnácti lety.