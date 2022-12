Veronika Freimanová po letech o rozvodu s Brabcem: Nevěra byla poslední kapka

Zdroj: Martin Přibyl CNC / CNC / Profimedia

Veronika Freimanová patří mezi nejoblíbenější herečky u nás. Hvězda si v minulosti prošla bolestivým rozvodem s Jaroslavem Brabcem, důvody rozpadu vztahu si ale Freimanová dlouho nechávala pro sebe.

Veronika Freimanová má s Jaroslavem Brabcem dcery Terezu a Markétu. Filmový a televizní kameraman, režisér a scenárista má ještě jednu dceru, která se mu narodila s manželkou Jiřího Menzela Olgou.

Podle Freimanové ale nebyla nevěra ze strany Brabce důvodem, proč se jejich manželství rozpadlo.

"Bulvár má jednu výhodu. Je dost pozadu. V době, kdy to plnilo noviny, se mě to už moc netýkalo. To, o čem se tehdy psalo, nebylo důvodem rozpadu mého manželství," svěřila se herečka v rozhovoru pro časopis Rytmus života. Freimanová s odstupem času vidí svůj vztah s Brabcem trochu v jiných barvách a tvrdí, že byl vlastně od začátku odsouzen k záhubě.

Manželství skončilo před kauzou



Manželství Veroniky Freimanové a Jaroslava Brabce nikdy nebylo zrovna harmonické. Herečka a kameraman se často hádali a důsledkem toho přešla jejich zamilovanost téměř v nenávist.

Vztah se ale začal rozpadat dávno předtím, než byl Brabec nevěrný. "Manželství skončilo ještě před tou kauzou. A daleko drsněji. Tohle byla jenom taková třešnička na dortu," říká herečka a dodává, že ji mrzel i fakt, že Brabec rozvracel současně i jinou rodinu. Olga Menzelová, která mu porodila dítě, byla totiž v té době vdaná.

Freimanová se dlouho snažila manželství za každou cenu udržet. Navíc se jí několik let nedařilo s Brabcem otěhotnět, proto když se jí narodily dvě dcery, chtěla kvůli nim vztah zachránit. Zásadní rozhodnutí prý učinila až poté, co si promluvila se svou sestrou a ta jí otevřela oči.

Zjistíte, že už to dál nejde

"Sestra mi položila jednou otázku, co by se podle mě stalo, kdyby moje manželství s Jaroslavem skončilo. A mně došlo, že vlastně nic. Najednou jsem zjistila, že už s námi docela dlouho nežije," vrátila se Freimanová do minulosti a dodala, že jí právě tento rozhovor pomohl učinit zásadní krok.

"Je opravdu velmi vysilující žít s mužem, pro kterého žádná rodinná událost není dostatečným důvodem k tomu, aby změnil svůj osobní program. Děláte vše proto, aby rodina fungovala, ale pak se dostanete do určitého kulminačního bodu. Ohlédněte se a zjistíte, že už to takhle dál nejde, že už nemůžete," uzavřela.

V současné době je herečka podruhé šťastně vdaná. S Vladimírem Broučkem se seznámila v roce 2013 a často se společně objevují ve společnosti.

Freimanová po bolestivém rozvodu našla svou spřízněnou duši ve Vladimírovi Broučkovi