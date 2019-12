Hvězda Ordinace dluží tři miliony. Od kterých kolegyň si půjčila závratné sumy?

Gajerová je nyní zničená a slibuje, že všem peníze vrátí. Její kolegyně v to už přestaly doufat. „Kdo mě má rád, bude mě mít rád pořád. Teď jsem udělala všechny kroky, abych dostála svým slibům a abych to dala do pořádku,“ říká Gajerová která dle jejích slov nemá vůbec nic.