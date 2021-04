Veronika Kašáková se s vážnou nemocí syna snaží vyrovnat, pomohli jí rodiče

Zdroj: Profimedia

Veronika Kašáková nedávno porodila syna, který trpí vzácnou vadou. Jedná se o fenylketonurii, při které nemůže pozřít žádnou bílkovinu. Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k poškození mozku. Kašaková nejprve propadla panice, ale nyní se snaží k situaci přistoupit co nejrozumněji. Pomohl jí kontakt s rodiči, kteří jsou na tom podobně.