Kašáková zveřejnila romantický snímek z obřadu, vzala si dlouholetého partnera

Půvabná miss Veronika Kašáková se vdala. Jejím manželem se stal dlouholetý partner Milan Sovadina, se kterým má syna Matyáše. Děkujeme všem, stálo u snímku, jenž modelka zveřejnila na sociálních sítích. Pod romantickou fotografií z obřadu se začalo kupit nespočet gratulací.

Experimenty se vzhledem

V minulosti tam však zveřejnila i fotografie, které jsou spíše než romantické, s pousmání. Veronika je éterická blondýnka s dlouhými, přirozenými vlasy a minimem make-upu. Málokdo by ji tak poznal v červených vlasech s velmi tenkým obočím a oranžovou barvou ze solária. Právě tyto fotografie odhalila svým sledujícím. Na otázku, co by vzkázala svému mladšímu já, odpověděla a přiložila hned několik svých fotek z dospívání. „Že hladovění není cesta k dietě a taky, že být černá ze solárka není pěkný,“okomentovala fotografii, na které má oranžovo-hnědý tón pleti a odbarvené vlasy peroxidem.

Nyní maminka malého Matyáše už ví, že její přirozený vzhled jí sluší nejvíce. To stejné si o tom myslí nejspíše i její manžel Milan. „Kdyby mi někdy jednou někdo řekl, že se jednou nebudu vůbec malovat, smála bych se na plné kolo. Od základky jsem záviděla holkám, které měly tmavé řasy a obočí,“ dodala.

Pocit nedostatečnosti

Veronika se léta potýkala se stavy úzkosti kvůli pobytu v dětském domově. „Už jako malá jsem vnímala dost silné hlasy v hlavě, které ke mně promlouvaly. Trápily mě negativní myšlenky, ošklivé představy o mně samotné, byla jsem se sebou nespokojená. Myslím, že to souviselo s tím, co se mi dělo doma v raném dětství. Když máma odloží dítě, malý človíček si to vyloží tak, že je špatnej a zlobivej, nebo že ho maminka nemá ráda,“ zavzpomínala v rozhovoru pro jenproženy.cz.

Tyto pocity nejspíše vedly k tomu, že se Veronika později přihlásila do soutěže krásy, toužila být doceněná. „Hledala jsem někoho, kdo mi zvedne sebevědomí a dá mi nálepku, že jsem hezká holka. A to se opravdu stalo. V roce 2014 jsem se stala finalistkou Miss ČR! Ráda na to vzpomínám. Dodnes naše parta holek jezdí na dovolené, trávíme spolu víkendy, přátelíme se. Je nás šest a většinou jsme už maminkami. I já.“