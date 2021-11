Veronika Kašáková špatně počítala: Ohrozila tak přísný stravovací režim syna

Zdroj: Profimedia

Syn modelky Veroniky Kašákové se narodil s vrozenou vadou, díky které bude muset do konce života dodržovat přísnou dietu. I když se kráska snaží co může, občas prostě něco neuhlídá a udělá chybu. Momentálně se s jednou nemůže srovnat.

Když se modelka Veronika Kašáková dozvěděla, že její syn trpí fenylketonurií, což je dědičná nemoc, při které pacient nemůže přijímat téměř žádné bílkoviny, myslela, že to nezvládne. Při tomto onemocnění se totiž musí dodržovat přísná dieta, jinak hrozí děťátku retardace.

Veronika tedy pečlivě vše hlídá, počítá, zapisuje a dodržuje. Je to ale samozřejmě snadné, někdy něco nezapomenout. Občas se to stane i jí.

Špatně spočítaný oběd pro Matyáška

„Dva dny zpátky, když jsme byli v dětském domově, jsem tam dala Matyáškovi obídek s dětma a ten obídek jsem si zapomněla zapsat. Když jsem mu pak sestavovala večeři a počítala, kolik ještě může fenylalaninu, tak jsem tam neměla zapsanej ten oběd a k večeři jsem mu dala dvojitou porci. Přesáhla jsem jeho toleranci. Bylo to poprvý a byl to šok. Asi se to ale ještě stane stokrát,“ prozradila Blesku. Nyní rodina čeká na výsledky testů krve, zda se na nich Veroniky chyba nějak projeví.

Statečná Kašáková se s nemocí syna pere a svědomitě mu připravuje speciální stravu, jinak by jeho vývoj neprobíhal správně.

„Mám pocit, že můj chlapeček mi přišel do života proto, abych se naučila věci, které jsem neuměla. A to je matematika a vaření. Budu muset přesně vážit a počítat přes trojčlenku potraviny a do toho mu připravovat speciální stravu. Budu se muset naučit něco nového, abych byla dokonalá máma, kterou pro něj chci být,“ řekla podle super.cz.

Podzimní nemoci a vysoké teploty

S příchodem podzimu se situace zhoršila a syn Veroniky onemocněl. Více než týden měl v noci vysoké teploty. Zajímavé však bylo, že přes den mu nic nebylo. Veronika prý několik nocí nespala a občas propadala zoufalému pláči. Doufejme tedy, že už je chlapeček v pořádku a není to nic vážného.

Sama Kašáková to neměla spolu se svým bratrem v životě snadné. Když jí byly 4 roky, matka je nechala v taxíku a už se nevrátila. Putovali tak do dětského domova, kde pobývali. Modelka na život tam nevzpomíná ve zlém, ale samozřejmě si tam odtud odnesla určitá traumata.