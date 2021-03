Veronika Kašáková: Radost z miminka vystřídala hrůza... Nevyléčitelná diagnóza!

Veronika Kašáková v půlce února porodila syna Matyáše a zářila štěstím. Radost z narození miminka ale vystřídal děsivý strach, chlapci lékaři diagnostikovali nevyléčitelnou nemoc!

Miss Veronice Kašákové se před dvěma týdny narodil syn Matyáš. "Konečně jsem tu mezi vámi, narodil jsem se 16.2 2021. Jmenuji se Matyáš a těšil jsem se na vás, dával jsem si malinko na čas, pekl jsem se do krásy, abych se mamince a tatínkovi líbil. Maminka vytlačila 4,210kg a 53 cm obrovské lásky. Je statečná a táta se mi taky moc líbí. Tak já jdu chrnět, byla to fuška," oznámila modelka šťastnou novinku na sociálních sítích.

Chlapec celé těhotenství působil jako zdravé miminko, pár dní po porodu ale lékaři zavolali čerstvé mamince zdrcující informaci.

"Je to několik týdnů, kdy se nám zhroutil celý náš svět. Obrovské štěstí z narození našeho zdravého chlapečka vystřídal největší strach, hnusný, odporný strach. Strach o naše dítě. Ten telefonát z Vinohradské nemocnice mi bude v uších znít navždy. Matyášek má vzácnou metabolickou vadu, nemoc zvanou fenylketonurie. Poprvé a naposledy popíšu tuto ,,nemoc” tak jak nám ji vysvětlili lékaři a googl. Matyášek trpí dědičným onemocněním metabolismu. V nemocných játrech mu nefunguje enzym, který štěpí jednu z aminokyselin, tzv. fenylalanin. Aminokyseliny jsou obsažené v bílkovinách, které přijímáme v jídle. Proto pacienti s PKU nemohou jíst téměř žádné bílkoviny, a tím pádem téměř žádné normální jídlo – fenylalanin by se jim ukládal v těle a došlo by k nevratnému poškození mozku a tedy k těžké mentální retardaci. PKU nelze vyléčit," napsala Kašáková na svůj Instagram.

Syn Kašákové bude odkázaný na doživotní dietu

"Pacienti jsou odkázáni na striktní celoživotní nízkobílkovinovou dietu. Já a jeho tatínek jsme takzvaní zdraví přenašeči tohoto onemocnění. Což jsme netušili a naším spojením vznikla 25 % pravděpodobnost, že se u našeho dítěte nemoc projeví. Bohužel se projevila," vysvětlila Kašáková, co jejího syna v budoucnu čeká.

Zdrcená Kašáková se nakonec rozhodla vyhledat odbornou pomoc. "Skončila jsem v péči psychologů, nemohla jsem uvěřit, že o mém vysněném chlapečkovi někdo mluví jako o pacientovi, nemocném dítěti či trpícím závažným nevyléčitelným onemocněním. Poslední dny mám v mlze a dlouho jsem doufala, že se z té noční můry probudím. Díky bohu mé vlastní obviňování a otázka proč zrovna on, střídá pomalu, ale jistě přijmutí a nabírání síly," přiznala zoufalá maminka.

Miss se nevzdává, synovi chce zajistit co nejlepší život

Ačkoliv je diagnóza malého Matyáše vážná, jeho maminka se nevzdává a chce mu dopřát zcela normální život, nehledě na jeho nemoc.

"Bojím se, rouhám se, propadám panice a taky brečím hodiny v kuse, přesto, ale cítím tu největší sílu světa, kterou v sobě mám. Vím, že spolu dokážeme hnout vesmírnými silami. Pořád máš můj milovaný synu vyhráno, máš milované rodiče, kteří pro tebe udělají všechno na světe. I já jsem přemýšlela, že kdybych si měla vybrat mezi mým životem a tvým volila bych vždy ten tvůj. Protože jsi a budeš navždy bezmezně milován. Navždy! Pro nás jsi zdravý chlapec, který si vybral jen speciální cestu, těším se, co se díky tobě zase nového naučím. Milujeme Tě neskonale," uzavřela Veronika Kašáková.

Celé rodině přejeme mnoho sil v těžké situaci a věříme, že se díky milujícím rodičům Matyášek naučí se svým onemocněním do budoucna fungovat jako ostatní "zdravé" děti.