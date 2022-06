Veronika Khek Kubařová je ve filmu Prezidentka k nepoznání: Proměna ji nadchla

Zdroj: Bioscop

Nová česká romantická komedie Prezidentka je plná dobře známých tváří. V hlavních rolích se objeví Aňa Geislerová a Ondřej Vetchý, v těch vedlejších pak například Veronika Khek Kubařová anebo Juraj Loj. A právě druhá zmíněná dvojice se postarala o komickou stránku filmu.

Zatímco romantická linka se v komedii Prezidentka točí okolo Aňi Geislerové a Ondřeje Vetchého, nezbytnou porci humoru budou mít na starosti Veronika Khek Kubařová a Juraj Loj, kteří si zahráli tajemníky ústřední hrdinky. Diváky pobaví už 23. června!

Kubařovou nepoznali

Pro oba herce se jedná o poměrně netypické role. Třeba Veronika Khek Kubařová byla dosud viděna spíše v rolích, kde ona sama byla romantickou hrdinkou, zatímco zde je spíše šedou myškou. „Pár lidí na place mi řeklo, že mě nepoznalo, to jsem měla radost! Je to pro mě trošku netypická poloha – mladá holka, která vlastně veškerý svůj volný čas zasvěcuje paní prezidentce. Jsme taková komická dvojka s Jurajem Lojem a navzájem se špičkujeme,“ raduje se z nové herecké polohy Veronika.

Pro Veroniku i Juraje Loje, známého třeba z filmu Šarlatán, se jednalo o první setkání, přesto si báječně padli do noty. „Verču jsem znal z jiných projektů, které jsem viděl jako divák, a na spolupráci jsem se hodně těšil. Máme spoustu společných známých ze Slovenska, kteří mi o ní říkali, že je úžasný člověk a pozitivní osoba. To se mi naprosto potvrdilo. Z hereckého hlediska hlavně vybalancovat vtipnost a uvěřitelnost, protože já s Veronikou reprezentujeme ve filmu komickou linku. Takže to bylo o neustálém hledání, co ještě uvěřitelné je a co už není,“ myslí si slovenský fešák Loj.

Film má i své poselství

Jejich souhra prý byla perfektní, což si nemůže vynachválit také producentka filmu Šárka Cimbalová. „Těšilo mě poznávat komediální talent Juraje Loje, jiskřivou osobnost Veroniky Khek Kubařové i objevovat další talenty,“ oceňuje Cimbalová.

Představitelé obou tajemníků věří, že romantická komedie, v níž prim hrají Geislerová s Vetchým, diváky osloví celkovou myšlenkou! „A laskavou formou romantické komedie, pomocí níž ale vysílá zprávu, že takhle by to tady jednou mohlo být,“ dodává Kubařová.

Snímek Prezidentka produkuje společnost Marlene Film Production Šárky Cimbalové a do kin jej uvede 23. června distribuční společnost Bioscop.