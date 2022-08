Veronika Kopřivová promluvila o temném dětství, ráda na něj nevzpomíná

Zdroj: Profimedia

Veronika Kopřivová to v dětství neměla jednoduché. Ve třech letech ji opustila maminka a až do svých patnácti žila modelka v domnění, že je její biologickou matkou otcova nová manželka. Svou minulost dle svých slov raději Kopřivová zcela vymazala z paměti.

Veronika Kopřivová na své dětství nevzpomíná zrovna jako na šťastné životní období.

"Jsem z takové složité rodiny. Vyrůstala jsem jen s tátou a jeho manželkou. Vychovávala mě celá její strana, měla jsem nevlastní babičku i dědu," vysvětlila modelka před lety v rozhovoru pro MF Dnes.

Kopřivová se mimo jiné svěřila s tím, že do patnácti věřila, že je její macecha biologická matka. "Máma mě opustila, když mi byly tři. A táta se asi rozhodl, že se to nesmím dozvědět, takže jsem si celé dětství myslela, že moje macecha je moje vlastní matka," přiznala bývalá přítelkyně Jaromíra Jágra. Vztahy v rodině se nezlepšily ani poté, co Kopřivová přivedla na svět dceru.

Otec ji držel zkrátka

"Táta mě držel dost zkrátka, za všechno jsem dostávala. Mezi mé povinnosti patřil i úklid a při jednom z nich jsem našla svůj rodný list. Byla tam úplně jiná jména, než která jsem znala," popsala Veronika Kopřivová, jak přišla na temné rodinné tajemství.

Se svou skutečnou matkou se modelka poprvé setkala až po rozvodu otce, nikdy spolu ale nenavázaly hlubší vztahy a ani s tatínkem si příliš nerozumí.

Fanoušci se Veroniky na rodinné příslušníky často ptají na Instagramu a z jejího vyjádření je jasné, že toto téma je pro ni stále bolestivé. Odpověděla, že z dětství si toho raději příliš nepamatuje. K vylepšení vztahů s příbuznými tak evidentně stále nedošlo.

