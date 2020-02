Veronika Kopřivová překvapuje: V čem je Dubovický lepší než Jágr?!

"Jarda by si měl udělat v životě pořádek. Když odsune svou lásku k hokeji na druhé místo, bude tam prostor i na partnerku. Jen doufám, že potká nějakou hodnou, která to s ním bude myslet vážně," popřála Kopřivová svému ex štěstí a bylo vidět, že minulost už hodila dávno za hlavu.

S Dubovickým jsou totiž jako hrdličky a nenechají si nikým svůj vztah zkazit. Je možné, že bude Veronika tentokrát pomýšlet dokonce na vdavky.

Zatímco si Kopřivová užívá doslova líbánky s Dubovickým, Jágr je stále sám a vypadá to, že se jen tak do vztahu nepožene! Najde někdy starý mládenec tu pravou? Aktuálně je totiž pro něj skutečně na prvním místě jeho hokejový klub a ženám prozatím zavřel dveře přímo před nosem! Zda se nechá někdy ukecat do chomoutu, by nejspíš neuměla odhadnout ani zesnulá Baba Vanga, tak se i my necháme překvapit, co přinese čas…