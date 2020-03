Veronika Kopřivová: Bývalka Jágra musela kvůli obavám z koronaviru změnit plány!

"Začínám být opravdu znechucená, jaká je situace ohledně koronaviru u nás i celé Evropě. Právě jsem dostala prohlášení, že se ruší Ultra Music festival v Miami ruší, což mě velmi nemile překvapilo. Mám koupené letenky a vůbec nevím, co mám dělat," postěžovala si Kopřivová na svém Instagramu.

Navíc, v Miami chtěla Veronika oslavit své narozeniny po letech, co se oslavám vyhýbala! "Festival byl letos zrovna v období mých narozenin tak jsem si říkala, že to vyjímečně oslavím i když to obvykle nedělám, teď ale nastává nový problém," přiznala nepříjemnosti ohledně zrušené akce.

Místo původní cesty do Ameriky nyní Kopřivová řeší, zda zůstat v ČR, nebo odcestovat ihned, jelikož musí stejně odletět pracovně. Obává se ale uzavření hranic!