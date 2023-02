Veronika Kopřivová prožila kruté chvíle: Z nemocnice přišla do prázdného bytu

Zdroj: Profimedia

Modelka Veronika Kopřivová před pár dny skončila náhle v nemocnici a musela na operaci. Vše se naštěstí vydařilo na jedničku, a tak mohla odejít kráska brzy domů. Tam ji ale mnoho radosti nečekalo. Přivítalo ji totiž akorát ticho a samota.

Veronika Kopřivová si ještě nedávno plánovala krásnou rodinnou dovolenou se svým partnerem a dcerou, nakonec se u ní ale vyskytly náhlé zdravotní potíže. O co přesně se jednalo, kráska neprozradila. O žádnou banalitu ale podle všeho nešlo, skončila totiž v nemocnici a musela na operaci.

Zůstala sama

Partner Kopřivové, Miroslav Dubovický, ovšem s dcerou na dovolenou přece jen odjel. A když byla tedy maminka roční Elly propuštěna z nemocnice, doma ji nečekal vůbec nikdo.

„Zdravím vás z domova, kde je to teda podezřele tichý, prázdný a divný. A tak to bude až do úterý, než se vrátí. Samozřejmě bych nejradši hned letěla za nimi, ale to ještě nemůžu. Začíná mi být teda dost smutno,” posteskla si Veronika Kopřivová na svém Instagramu ve stories. S partnerem a dcerou si pak zatelefonovala alespoň prostřednictvím videohovoru.

Čas využije moudře

A protože má tedy influencerka před sebou několik dní, na které nemá žádný program, rozhodla se vytřídit si svůj šatník. „Rozhodla jsem se, že udělám něco, co už odkládám asi tak rok a půl, možná dva roky,” uvedla. „Hrozně se mi do toho nechce, ale musím vytřídit moje krámy. Hadry, kabelky, boty a tak dále. Věci, které stály pár korun a jsou víc nošený, samozřejmě porozdávám nějakým maminkám v nelehké životní situaci. Určitě je to tak pár tašek pro dvě až tři maminky,” vzkázala Kopřivová, která tak udělá radost ostatním. Dodala však, že má ve skříni také mnoho značkových věcí, které ani nenosila. Ty má v plánu pochopitelně prodat.