Veronika Kubařová ukázala božské tělo v bikinách, Mádl si z ní pořádně vystřelil

Zdroj: Profimedia

Herečka a vítězka předposlední řady StarDance Veronika Khek Kubařová si část léta užívala na Kostarice. Na své sociální sítě často nesdílí své fotografie a už vůbec ne odhalené, nyní ovšem udělala výjimku a potěšila fanoušky. Ukázala se totiž v bikinách.

Princezna

Veronika hraje v téměř každém snímku milou, naivní dívku nebo princeznu, objevuje se tak převážně v romantických filmech a pohádkách. Ne vždy tomu tak bylo, byly doby, kdy se nebála před kamerou odhalit a natočit erotické scény, stud odhodila ve filmech Dívka a kouzelník, Můj vysvlečenej deník a Škoda lásky. Všechny tyto snímky jsou ovšem více než deset let staré. Poté už ji mohli fanoušci vidět jen v krátkých a rafinovaných šatech v taneční soutěži StarDance, porotu i diváky tehdy uchvátila natolik, že soutěž vyhrála.

Ještě aby ne. S takovou postavou se jí muselo tančit jedna radost. Nedávno se odhalila na Kostarice, kde se nechala zvěčnit jen v bikinách. Na Instagramu jí pak obdiv vyjádřila třemi srdíčky třeba herecká kolegyně Hana Vagnerová nebo režisér Jiří Mádl. "Sníh v létě??? Verča umí všechno!" napsal ke snímku a udělal si tak legraci. Kubařová totiž na fotce vlaje mezi vlnami, na kterých je ale tolik pěny, že to opravdu vypadá jako sníh.

Kuriózní seznámení

Krásnou herečku by zkrátka chtěl každý. Pánové ovšem mají smůlu. Veronika je vdaná za režiséra Kheka. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka práskla na manžela, že ji v divadelní hře obsadil do role prostitutky. Jedna z prvních inscenací, kterou tam zkoušela, byl Miláček v režii Pavla Kheka. "Hrála jsem prostitutku a všechny moje výstupy spočívaly v nějakém striptýzu." Nesměle ovšem přiznala, že oba tehdy byli zadaní jinde, ale ani to jim nebránilo se do sebe zamilovat. "V dalším představení jsem hrála taky prostitutku. A pak jsme se vzali!"