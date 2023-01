Veronika Kubařová se v nové šokující roli vymanila z role klasické princezny

Zdroj: Profimedia

Veronika Khek Kubařová si připsala na své konto další pohádkovou roli, tentokrát ve filmu Princ Mamánek, který režíroval Jan Budař. Herečka zde hraje postavu Běty a je nadšená, že výjimečně není za princeznu. Kubařová v rozhovoru pro Idnes promluvila o radostech i stinných stránkách svého povolání.

Veronika Kubařová díky svému éterickému vzhledu často hraje princezny, ve filmu Princ mamánek ji ale vidíme v nezvyklé roli.

"Já tomu pracovně říkám hashtag holka v bavlně. Po všech princeznách a třpytivých materiálech a zlatě, je to holka, která má bavlněné šaty a běhá po hospodě. Nosí pivo a je silná, statečná, prostořeká. Pro mě je to nová poloha v pohádce a moc jsem si to užívala," prozradila herečka v rozhovoru pro Idnes. Pro Kubařovou je prý každá nová role obrovskou výzvou a zvlášť, když si postavu třeba nezamiluje.

"Miluji svoji práci, herectví a miluji hrát něco, co mi je po srsti, protože to znám. Ale miluji i výzvy, kdy to je něco, co neznám, procesy, které neznám, kdy člověk třeba i vypadá jinak než já. Kdyby měl někdo odvahu mě obsadit do něčeho, co je diametrálně odlišné ode mě, tak budu taky ráda. Užívám si opravdu všechno, co přichází. Když mě to nějak překvapí, tak z toho mám radost," dodala hvězda s tím, že by si ráda střihla nějakou mrchu, což se jí doposud nepoštěstilo.

Je důležité udělat si čas na sebe

"Mrchu bych si klidně zahrála, proč ne? Klidně. Myslím si, že je umění zahrát dobrou mrchu tak, aby byla přijatá, pochopitelná a nebyla úplně šablona. Je to taky výzva," svěřila se Veronika Kubařová ve zmíněném rozhovoru.

Herečka je velice pracovně vytížená, přesto ale zvládá skloubit rodinný život s kariérou, má na to nějaký speciální recept?

"Furt se to učím. Je to pro mě výzva. Myslím, že je důležité udělat si čas i na sebe, když je hodně práce a zároveň přijímat to, co člověka baví. Protože dělat něco, co člověka nebaví, vede prostě ke zkáze. Takže je zapotřebí dělat co člověk baví, ale zároveň myslet i na svůj čas, na své blízké a na svoji duši," vysvětlila Kubařová. Zároveň ale připouští, že být pod drobnohledem médií je pro ni mnohdy psychicky náročné.

Mám až krutě ráda pravdu

"Teď jsem si třeba přečetla nějaký, co se týká hodnocení outfitů. Právě když dneska jsem takhle krásně oblečená od Míry Romaniva, tak to trošku člověka zamrzí. Ale zároveň tomu nedávám velký prostor v životě, protože by se z toho člověk musel fakt zbláznit. A myslím si, že zas tak moc nikam nechodím a tolik skandálů nemám, že se o mě tolik naštěstí nepíše," přiznala Veronika Kubařová. Nepříjemné pocity z kritiky ale umí rychle rozpustit vlídným slovem její milovaný manžel Pavel Khek, ve kterém má obrovskou oporu.

"Sebevědomí mi zvedne, když mě pochválí můj manžel třeba. Ale i já sama, když mám dobrý den. To pramení vždycky zevnitř, od toho člověka. Takže když já sama sebe dokážu přesvědčit, že jsem v pohodě, že je všechno v pořádku, tak pak si člověk věří i ve spoustě věcech," tvrdí herečka. Své povolání si ale prý domů netahá a hraní odkládá ještě předtím, než odemkne dveře od bytu.

"Právě tím, že tak často hraji v práci, tak mám možná někdy až krutě ráda pravdu v životě a nebaví mě nic hrát. Nebaví mě se přetvařovat. Občas si říkám: Mohla bys to teď trošku zahrát a být v pohodě. Ale tím, že emoce musím často hrát jiné, než mám, tak v osobním životě je nechávám procházet, tak, jak přicházejí. Aby prostě prošly a někdy nezůstaly. Takže je to asi poznat, protože to dávám najevo," uzavřela Kubařová.

Režiséři díky vzhledu často obsazují Kubařovou do pohádkových rolí