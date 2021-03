Veronika Stýblová porodila: Chlapec má srostlé končetiny, musí na operaci!

Zpěvačka skupiny Verona Veronika Stýblová se stala poprvé maminkou. Zpěvačka porodila syna Sebastiana, chlapec se ale narodil s vrozenou vadou, kvůli které bude muset na operaci!

Veronika Stýblová se před týdnem pochlubila narozením syna. "SEBASTIAN SLATINSKÝ = největší láska na světě! Narodil jsem se dnes 5.3.2021 (na termín) v 5.41 hodin ráno. Mám 3920g, takže jsem pořádný kus chlapa a ne žádný ořezávátko. Jo a maminku jsem dlouho netrápil, byl to fakt fofr. Oba jsme v pořádku a taťka je na nás prej moc pyšný. Neskutečně děkuji svému manželovi za podporu. Miluji Tě! A taky chci moc poděkovat všem sestřičkám a paní doktorce, že byly tak úžasný," napsala zpěvačka na svůj Instagram.

O pár dní později ale čerstvá maminka přiznala, že jí v budoucnu čeká s chlapcem ještě trápení, narodil se totiž se srostlými prsty na všech končetinách!

Syn Veroniky Stýblové má vrozenou vadu, čeká ho operace

Pár dní po porodu se Stýblová svým sledujícím na sociálních sítích v jednom z příspěvků svěřila s tím, že její syn trpí vrozenou vadou, takzvanou syndaktylií.

Chlapec má srostlé prstíky a časem bude muset na operaci, kde mu je lékaři oddělí. "Nedokonalost, a přesto je dokonalý. Séba se narodil se srostlými dvěma prstíky na obou ručičkách i nožičkách. Jak já říkám, je to naše rybka se vším všudy," prozradila zpěvačka.

Na zákrok ale bude muset novorozený Sebastian počkat minimálně do roka.

Veronika Stýblová není sama, před pár dny přiznala vážnou diagnózu syna i Veronika Kašáková

"Zatím jsme operaci neřešili, ale dělá se to kolem jednoho roku věku dítěte. Důvod je ten, že miminka si hodně žužlají ruce a tak by se to špatně hojilo," odpověděla Stýblová na dotaz zvídavé fanynky.

Novopečená maminka ale vidí situaci optimisticky. "Věděla jsem, že to není ničí chyba a problém vznikl už když byl Sebík v bříšku. Na kráse mu to neubere a dnešní medicína umí zázraky. Vím, že to dají dokupy," píše zpěvačka.

Stýblová není sama, kdo řeší u svého novorozeného miminka neobvyklou diagnózu. Před pár dny promluvila o jiné vzácné nemoci svého nedávno narozeného syna Matyáše také finalistka České Miss 2014 Veronika Kašáková. Chlapec trpí vzácnou metabolickou vadou, zvanou fenylketonurie.

"Pacienti nemohou téměř žádné bílkoviny, protože ty obsahují tzv. fenylalanin. Pokud by se jim ukládal v těle, mohlo by dojít i k těžké retardaci," přiznala zdrcená modelka, která skončila v péči psychologů. Nezbývá, než oběma maminka popřát mnoho sil, a chlapcům zdraví.