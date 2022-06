Hvězda SuperStar převlékla rodinu do kostýmů, poznáte, z jaké jsou pohádky?

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka kapely Verona, Veronika Stýblová Slatinská, se na Instagramu pochlubila rozkošným videem se synem a manželem. Bývalá hvězda Superstar se převlékla společně s rodinnými příslušníky do kostýmů Flintstoneových, které sama vyráběla.

Veroniku Stýblovou, dnes Slatinskou, si většina z nás pamatuje z první řady soutěže Česko Slovensko má talent nebo jako finalistku třetí řady Česko Slovenské SuperStar.

Od dob televizních soutěží se ale zpěvačka v životě posunula a od roku 2018 působí ve známé kapele Verona.

Kromě práce naplňuje Stýblovou také mateřství. Loni přivedla na svět syna Sebastiana, kterého má s manželem Antoniem a po porodu zjistili lékaři chlapci hned několik vrozených vad. "Nedokonalost, a přesto je dokonalý. Séba se narodil se srostlými dvěma prstíky na obou ručičkách i nožičkách. Jak já říkám, je to naše rybka se vším všudy," vysvětlila tehdy Veronika na Instagramu a dodala, že prsty se od sebe musí časem oddělit pomocí plastické chirurgie. Drobný handicap ale chlapce nijak neomezuje a dnes je z něj spokojený roční raubíř, kterým se jeho slavná maminka pravidelně chlubí na sociální síti.

Ručně šité kostýmy

Roli maminky si Veronika Stýblová náramně užívá, jak dokazují její příspěvky na Instaragramu. Kvůli oslavě narozenin účastnice Robinsonova ostrova Martiny Helis se dokonce zpěvačka rozhodla celé rodině spíchnout kostýmy, a to bez pomoci šicího stroje.

"Flintstones family. Včera jsme byli na úžasné narozeninové oslavě u Martiny Helis a přání znělo jasně. Dorazit v kostýmu. Tak jsem přemýšlela a přemýšlela, až jsem nakonec vymyslela, jaký bude ten náš. Vzala jsem pár barevných triček, polystyrenove kuličky, deku, kožešinu, šaty a ušila (ručně, na stroji neumím) tyhle kostýmy. Chtělo by to víc takových mejdanů. Asi by se z toho mohla stát tradice. Takže ahoj Wilma, Fred a Bam Bam," napsala Stýblová k rozkošnému videu, na kterém jsou se synem a manželem převlečeni za známou prehistorickou rodinku.

Zpěvačka vyrobila kostýmy celé rodině