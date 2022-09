Veronika Žilková šokuje: Hanychová chtěla Soukupovo dítě od prvního dne

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková se brzy stane trojnásobnou babičkou, jelikož její nejstarší dcera Agáta Hanychová je v radostném očekávání. Herečka je ze vztahu Agáty a Jaromíra Soukupa od začátku nadšená a tvrdí, že se s přírůstkem do rodiny hrdličky rozhodně neunáhlily.

Agáta Hanychová se s Jaromírem Soukupem dala dohromady teprve před několika málo měsíci a už s miliardářem čeká prvního společného potomka.

Influencerka je od začátku vztahu přesvědčená, že je pro ni majitel TV Barrandov ten pravý, a proto prakticky od prvního dne vztahu dvojice pracovala na miminku.

„Od první chvíle, co se potkali, to byl úkol číslo jedna. Dítě chtěli oba dva. Jaromírovi je 53 a Agátě 37. To je ideální věk na poslední dítě. Celé léto se o tom bavili. Takže šlo o plánované dítě. Jsem ráda, že je příroda nenechala plánovat dlouho. Jsou páry, kterým se to nedaří roky,” prozradila Veronika Žilková webu Extra. Jediný problém prý vidí slavná herečka v tom, že si měla její dcera nechat intimní informaci déle pro sebe.

Do týdne začali plánovat

„Oni oba to chtěli doslova od první chvíle, co se seznámili. Do týdne začali plánovat. Brzo by to bylo, kdyby jim bylo sedmnáct. Od vidění se znají přes dvacet let. Není to skok do tmy. Nepřijde mi to brzo. Přijde mi brzy o tom mluvit,” tvrdí Veronika Žilková, podle které bylo setkání její dcery s miliardářem osudové.

„Šlo o osudové setkání. Potkali se a povedlo se to. Dětí není nikdy dost. Navíc třetí dítě nosí štěstí. Pro mě je třetím dítětem Vincent. Až v 37 letech si člověk to těhotenství pořádně užije. Myslím, že oba na to mají věk, aby byli skvělými rodiči. Proto jsme tady. Abychom se rozmnožovali,” uzavřela herečka, která se po náročném rozvodu s Martinem Stropnickým opět směje nejen díky vnoučeti na cestě, ale také kvůli nové lásce s bývalým hudebníkem z kapely Argema Josefem Holomáčem, se kterým se před nedávnem dala dohromady.

Zda bylo rozhodnutí Soukupa a Hanychové unáhlené, či nikoliv, to vše ukáže až čas.

Hanychová prý chtěla se Soukupem dítě od prvního dne jejich seznámení