Od koho Žilková dostávala anonymy? Posílat je mohla i milenka manžela Horňáková

Zdroj: Profimedia

Když se provalilo, že manžel Veroniky Žilkové, Martin Stropnický, má milenku, sama herečka ze zjištění zas tak překvapená nebyla. Prozradila totiž, že dlouhé tři roky dostávala od neznámého odesílatele zprávy, ve kterých ji kdosi chtěl upozornit na to, že její muž udržuje poměr s někým z české ambasády v Izraeli. A podle psycholožky Laury Janáčkové mohla Žilkové anonymy odesílat právě její sokyně v lásce.

Ve chvíli, kdy Veronika Žilková obdržela od svého manžela e-mail, ve kterém jí sdělil, že ji už nemiluje, herečka nechápala, co se stalo. Krátce na to ale jistou představu měla. „Asi zjistil, že v pětašedesáti letech vypadá lépe vedle mladé slečny než vedle šedesátileté manželky. Jiné vysvětlení nemám,” svěřila se před pár týdny Žilková pro Blesk.

Tehdy ještě ale netušila, že udeřila přesně na hlavičku hřebíku. O několik dní později jí totiž právě tuto domněnku sám manžel potvrdil a přiznal se, že udržuje poměr s podstatně mladší milenkou. Tou by podle zjištění již zmíněné redakce měla být Markéta Horňáková, která, stejně jako Martin Stropnický, pracuje pro českou ambasádu v Izraeli.

Kdo posílal anonymy?

Herečku chtěl dlouhé měsíce někdo na situaci upozornit a prostřednictvím anonymních zpráv se jí snažil sdělit, že srdce jejího manžela jí dávno nepatří. „Podobné anonymy o jeho vztahu na ambasádě dostávám často. První před třemi lety a v posledních měsících znova. Informovala jsem o nich opakovaně manžela. Doposud je vyvracel,” nechala se slyšet Žilková, pro kterou po to všem jistě aféra Stropnického zas tak velkým překvapením nebyla.

Otázkou však zůstává, kdo ony anonymy odesílal. Nabízí se dvě možnosti. Buď je psal ten samý člověk, který nyní odhalil identitu milenky Stropnického, nebo to mohla být i sama Markéta Horňáková. „Úspěšní lidé mohou mít spoustu přátel i nepřátel, takže to mohou být i neznámí lidé. Mám ale zkušenost, že jsou to většinou ty partnerky-milenky, když chtějí, aby se muž rozhodl mezi ní a manželkou,” řekla psycholožka Laura Janáčková pro stanici CNN Prima News.

Žilková rozvod nechce

Jak dále Janáčková uvedla, podobný krok milenek je poměrně běžný. „Je logické, že když se ke změně muž nemá, tak si k tomu pomáhají právě tím, že se to manželka dozví a vyhodí ho,” nechala se slyšet autorka publikací o mezilidských vztazích.

Pokud ale anonymy skutečně rozesílala Horňáková s cílem manželství rychle rozbít, vyhráno zdaleka nemá. Přestože Žilková o manželově poměru ví, rozvádět se rozhodně nechce. A zdá se, že rozvod není na programu dne ani u jejího manžela.