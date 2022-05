Veronika Žilková a Dana Batulková bývaly kamarádky: Zlom přišel v jejich mládí

Zdroj: Profimedia

Není žádným tajemstvím, že se Veronika Žilková a Dana Batulková nepovažují zrovna za nejlepší kamarádky. Mnozí měli za to, že jejich nevraživost začala ve chvíli, kdy se mezi Agátou Hanychovou, dcerou Žilkové, a Jakubem Prachařem, synem Batulkové, schylovalo k rozvodu. Každá z žen tenkrát pochopitelně bránila své dítě a situace mezi nimi byla poměrně dost vyostřená. Jenže jak se zdá, nevřelé vztahy mezi herečkami panují už dlouho.

Vztah hereček Veroniky Žilkové a Dany Batulkové byl velmi vyostřený před několika lety, když se jejich děti, Agáta Hanychová a Jakub Prachař, rozváděly. Obě matky pochopitelně zuby nehty bránily své potomky, čímž následně neshody mezi Hanychovou a Prachařem prosákly do jejich širších rodin. Nebylo to ale zdaleka poprvé, co si Žilková s Batulkovou nemohly přijít na jméno. Jak totiž informoval před časem web našehvězdy.cz, herečky se rozhádaly už dávno předtím. A mělo se tak stát kvůli muži.

Žilková a Prachař?

Veronika Žilková v roce 1983 natáčela televizní inscenaci opery Její pastorkyňa, ve které s hercem Davidem Prachařem, jenž byl v té době manželem Dany Batulkové, ztvárnila zamilovanou dvojici. A podle zmíněné redakce dvojice údajně nezažila milostné vzplanutí jen před televizní kamerou, ale i mimo ni. Od té doby pak prý měla mít Batulková na Žilkovou pifku.

Ani jedna z nich zvěsti nepotvrdila

Dana Batulková a Veronika Žilková si dříve poměrně dost rozuměly, o čemž ostatně svědčí i to, že je pojil přátelský vztah. „Prachaře jsem viděla naposledy před dvaadvaceti lety. To už jsem častěji vídala Danu, se kterou jsme bývaly kamarádky,” odmítala spekulace Žilková.

A o tom, zda k románku mezi Prachařem a Žilkovou skutečně došlo, se nechtěla bavit ani Batulková. Zmíněný web měl však k dispozici několik dobrých důkazů, které prý přímo odkazovaly na to, že se aférka Veroniky Žilkové a Davida Prachaře před mnoha lety doopravdy odehrála.