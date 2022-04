Žilková o dceři Kordule: Nedivím se, že zlobí, sebrali jsme jí dětství i svobodu

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková se bude po osmnácti letech rozvádět s Martinem Stropnickým a ačkoliv rozchod přišel pro herečku zcela nečekaně, ze zápisků životopisné knihy Dělte dvěma je jasné, že si herečka uvědomovala klady i zápory svého muže. Hvězda se rozepsala také o dětství své nejmladší dcery Korduly, která prý kvůli stěhování do Izraele přišla o dětství a nyní to své mamince vrací drsnou pubertou.

Veronika Žilková a Martin Stropnický spolu vydrželi dlouhých osmnáct let. Pak ale přišel pro herečku šok, jelikož jí manžel týden po společné dovolené e-mailem oznámil, že se chce rozvést.

Žilková byla z nečekaného konce manželství v šoku, otec ji ale před Stropnickým už před lety varoval. "Martin kouřil a táta řekl, že kouří jen slaboši. Tátovi taky vadilo, že byl ve Vatikánu a rozvedl se. A že sice má rytířský řád od papeže, ale nevěří v Boha. A taky vycítil, že s ním nebudu úplně jako v bavlnce. Táta hledal pro svoji holčičku, stejně jako já pro Agátu, někoho, kdo ji bude mít hodně rád. Z Martina cítil, že na prvním místě bude mít Martin vždy sám sebe. Poznal to, protože otec byl úplně stejně sebestředný," píše ve svých memoárech.

Herečka velice dobře věděla už před svatbou, že vztah s politikem a dnes velvyslancem nebude jednoduchý. Časté odloučení v posledních letech brala spíše jako zpestření vztahu a ani ji nenapadlo, že se manželství řítí do záhuby.

Je zázrak, že to vydržela, přišla o dětství i svobodu

"Pro něj je to normální, když byl ministrem obrany, tak byl taky pořád pryč. A když byl předtím velvyslancem a bývalá manželka s dětmi se vrátila do Prahy, tak byl v cizině sám šest nebo sedm let. Já jsem ráda samostatná jednotka a díky internetu necítím, že bychom byli nějak oddělení. My si prostě pětkrát denně napíšeme. Třeba mi napsal: "Ve 12:30 jsem živě na Primě, pusť si mě." Když tady byl na Vánoce, bylo to skvělý. Ráda bych stárla s ním. Přítomnost muže je v životě ženy důležitá. Aspoň v mém určitě," věřila Veronika Žilková, že vzdálenost pro jejího muže nebude žádným problémem.

Manželova politická kariéra se nakonec bohužel podepsala na celé rodině, nejvíc ale na nejmladší dceři Kordule.

"Je zázrak, že to ta holka vůbec vydržela. Myslím si, že jednou si to s ní nějaký psycholog pěkně vyžere, protože v sobě bude mít někde nahromaděné to, do čeho jsme ji vrhli. Že přišla o dětství a dětskou svobodu. Nemohla jít s holkama do lesa, protože za ní šli dva strýci s bouchačkama. To, jak s námi teď mluví a že pubertálně zlobí, je následek toho, že jsme jí sebrali dětství, a taky toho, že jsme ji odvezli do Izraele a sebrali jí závodní tancování, koně a všechno, co měla doma v Česku. Nebylo to vůči ní fér," sype si herečka popel na hlavu.

Zoufalá finanční situace

Po událostech posledních dní se začala Veronika Žilková obávat o svou budoucnost. Kvůli Stropnickému totiž jako manželka velvyslance nesměla pracovat, pak přišla covidová pandemie a letos odešla herečka do důchodu. Před nedávnem navíc Žilková prodala svou chalupu, aby mohla finance poskytnout Agátě Hanychové na vyplacení Jakuba Prachaře, takže přišla o svou jedinou rezervu.

Žilková navíc zůstala sama na pubertální Kordulu a není divu, že ji celá situace velice stresuje.

Hvězdu drží nad vodou v těžkém období hlavně sledující na Instagramu, kteří jí vyjadřují obrovskou podporu.

Žilková je z rozhodnutí manžela stále v šoku